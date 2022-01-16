На 19 січня опозиція Казахстану скликає нову всенародну акцію
Об'єднана казахстанська опозиція закликає мешканців країни вийти у середу, 19 січня 2022 року, в усіх містах Казахстану на загальнодержавну протестну акцію
Про це із посиланням на впливовий казахстанський опозиційний ТГ-канал 16/12, через який координується діяльність противників режиму Назарабаєва-Токаєва, передає Еспресо.TV.
Організатором акції є партія "Демократичний вибір Казахстану".
Читайте також: Максим Розумний: Казахська криза і російські інтереси
Початок о 12:00.
Точні місця проведення мітингів, як підкреслюється, буде названо за 2 години до початку.
Читайте також: Назарбаєв давно помер, його поховали, - Жириновський
Вимоги названо наступні:
- звільнити усіх мирних громадян
- волю політв'язням
- припинити тортури
- зупинити терор проти народу Казахстану.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.86
Купівля 27.86Продаж 28.15
-
EUR
Купівля 31.78Продаж 32.25
- Актуальне
- Важливе