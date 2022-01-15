Назарбаєв давно помер, його поховали, - Жириновський
Російський політик, голова фракції ЛДПР у Державній думі РФ Володимир Жириновський висловив думку, що колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв помер і його поховали
Причому сталося це "давно", заявив він в етері московського Радіо КП, передає Еспресо.TV.
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"Так тихо сховатись, нічого не говорити і бути живим? Це виключається. Тим більше, що одразу було заарештовано голову Комітету державної безпеки (Комітету національної безпеки Казахстану - ред.)", - зазначив Жириновський.
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Політик пояснив, що проти колишнього лідера "ополчився народ", тому його могли позбутися.
- Влада Казахстану натомість стверджує, що Назарбаєв живий і нібито продовжує лишатися в країні. Хоча той не з'являвся на публіці з початку нещодавної хвилі протестів.
- Нурсултан Назарбаєв, якщо він дійсно живий, має 81 рік.
- Формальним президентом Казахстану є Касим-Жомарт Токаєв, що вважається креатурою Назарбаєва.
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