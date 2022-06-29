English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Або невідкладна достатня для перемоги допомога Україні, або відкладена війна РФ з вами", - Зеленський звернувся до учасників саміту НАТО

"Або невідкладна достатня для перемоги допомога Україні, або відкладена війна РФ з вами", - Зеленський звернувся до учасників саміту НАТО

29 червня, 2022 середа
14:25
війна з Росією Зеленський

Президент Володимир Зеленський у зверненні до саміту НАТО в Мадриді закликав Альянс допомогти у війні з Росією, зупинити терор проти мирних українців 

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на саміті НАТО в Мадриді.

"Я можу сказати, що нам потрібно: нам потрібні гарантії безпеки, і ви маєте знайти Україні місце у спільному безпековому просторі. Або – невідкладна достатня для перемоги допомога Україні, або – відкладена війна Росії з вами.

Зараз ви ухвалюєте стратегію Альянсу, і це передусім стратегія безпеки ваших суспільств, ваших держав. Стратегія на десять років. Уже 126 днів повномасштабного вторгнення в Україну. Крилаті ракети, катування, вбивства дітей, ґвалтування жінок... У нас немає десяти років. А чи є вони у вас? Чи справді ви в цьому впевнені?" - сказав Зеленський.

У війни з рашистами Україні допоможе зброя, засоби протиповітряної оборони та підтримка партнерів,наголосив президет.

"Допомогти Україні зараз закінчити цю війну перемогою на полі бою, тобто дати реально сильну відповідь на дії Росії – це те, що потрібно і нам, і кожній з ваших держав, і всьому Альянсу, усій євроатлантичній спільноті. Якщо ви справді визначаєте Росію своєю головною загрозою, ви маєте повністю підтримати її головну, першу мішень. Це не війна Росії лише проти України, це війна за право диктувати умови у Європі.

Відстань від Києва до Мадрида менша, ніж дальність тих ракет, які застосовуються сьогодні проти нас. Хіба може одна держава відповісти на таку загрозу без допомоги партнерів? Тому підтримати саме Україну й саме зараз зброєю, фінансами й політично, такими санкціями проти Росії, які зупинять її здатність оплачувати війну, – це абсолютна необхідність. І ми вдячні за ту допомогу, яку ви вже надали", - зазначив він.

Зеленський зазначив, що війна триває понад чотири місяці та не має затягнутися, тому Україні потрібно більше зброї, зокрема артилерії.

"Росія на полі бою робить ставку передусім на артилерію, на артилерійську перевагу. У десятки разів більше вогню, ніж ми наразі протиставляємо їй. Україна вже отримала сучасні артилерійські системи, і я дуже вдячний вам. Але війна триває, і саме така війна, у якій артилерія має потужне значення. Війна не має затягуватися. Щоб цього не було, щоб ми зламали російську артилерійську перевагу – перевагу в рази, нам потрібно значно більше таких сучасних систем, сучасної артилерії.

І нам потрібне нове розуміння східного флангу НАТО. Позбутися "сірої" зони, гарантувати безпеку можна тільки разом з Україною. Просто подумайте, будь ласка, зараз над одним фактом: сьогодні країна, яка не є членом НАТО, хоча і з вашою підтримкою, але все ж таки одна вже понад чотири місяці стримує державу, яку ви всі офіційно визначаєте основною загрозою для себе. І ми стримуємо Росію й від того, щоб вона знищила нас, і від того, щоб вона знищила вас", - сказав очільник України.

У виступі Зеленський також наголосив, що НАТО має знайти місце для України у безпековому просторі та допомогти здолати ворога, в іншому разі на Альянс чекає відкладена війна з РФ.

"Політика відкритих дверей НАТО не повинна нагадувати старі турнікети київського метро: вони відкриті, а коли підходиш – турнікети закриваються, поки не заплатиш. Хіба Україна ще не достатньо заплатила? Хіба наш внесок у захист і Європи і всієї цивілізації досі недостатній? Так що ж ще потрібно?" - додав президент.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
окупанти
саміт НАТО
НАТО
Володимир Зеленський
Читайте також:
Кулеба
28 червня, 2022 вiвторок
Огидно спостерігати: Кулеба про реакцію звичайних росіян на обстріл у Кременчуці
29 червня, 2022 середа
Росіяни поцілили у багатоповерхівку Миколаєва: є загиблі
Сергій Згурець
Автор Сергій Згурець
28 червня, 2022 вiвторок
HIMARS дарують рашистам фестивалі вогню. Колонка Сергія Згурця
Київ
+34°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.36
    Купівля 34.36
    Продаж 35.18
  • EUR
    Купівля 35.84
    Продаж 37.06
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
29 червня
16:12
Чи можливо “бачити далі власної травми”, коли не знаєш, чи виживеш завтра? | Онлайн-проєкт "Власні назви"
16:11
Ексклюзив
Єнс Столтенберг
Росія перетворилась зі стратегічного партнера на загрозу для НАТО, - Столтенберг
16:10
Порятунок лабрадора у Миколаєві
Евакуювали підйомним краном: у Миколаєві зі зруйнованого Росією будинку врятували лабрадора
16:09
Єнс Столтенберг
Швеція і Фінляндія отримали від НАТО статус запрошених кандидатів на вступ
16:07
Єнс Столтенберг
Україна може розраховувати на НАТО, наскільки це буде потрібно, - генсек Альянсу
16:04
HIMARS
Відкинути РФ на лінію 23 лютого: екскомандувач армії США в Європі Годжес назвав кількість потрібних Україні РСЗВ HIMARS
15:57
Кулеба
Росії надто довго потурали: Кулеба закликав ОБСЄ якнайшвидше зупинити повноваження РФ
15:42
Німеччина уряд
У Німеччині заявили, що не готові конкретизувати гарантії безпеки для України
15:26
Поверхня Марсу
Китайський космічний корабель зробив знімки всієї поверхні Марсу включно з південним полюсом
15:24
Ексклюзив
Володимир Омелян
Західні країни зараз вкладають мільярди доларів в Україну, це, зокрема, й кошти платників податків, - дипломат Володимир Омелян
15:18
Ексклюзив
острів Зміїний
Росіяни намагаються залучити цивільні судна для постачання боєприпасів на острів Зміїний, - полковник ЗСУ Костенко
15:09
збитий гвинтокрил окупантів
Несправність і "аварія": гвинтокрили росіян самознищуються на тимчасово окупованих територіях
15:00
Річард Бренсон (другий праворуч) , Гостомель
Британський мільярдер Бренсон відвідав Гостомель
14:59
збита ракета
У небі Одещини ППО збила російську ракету Х-22
14:58
журналіст війна
Понад 10 тис. журналістів отримали дозволи працювати в зоні бойових дій в Україні, - Мотузяник
14:56
За несплату податків суд арештував майно громадянина РФ на 1,3 млрд грн
14:50
Забруднення повітря
Близько 10% випадків раку в Європі викликані забрудненням довкілля, - Європейське агентство з навколишнього середовища
14:43
Сєверодонецька ТЕЦ
Російські загарбники знищили Сєверодонецьку ТЕЦ - Енергоатом
14:35
На фото захисники України
Вітчизняний бізнес активно підтримує українську армію
14:33
СБУ
СБУ повідомила про підозри ще 5 зрадникам, які допомагають загарбникам на окупованій території
14:28
Олександр Усик
Промоутер розповів, що військові сказали Усику перед його від'їздом з України
14:18
MLRS M270
Норвегія передасть Україні реактивні установки, які б'ють на дистанцію до 300 км
14:17
Ексклюзив
морг Києва
Ми не стикалися з такими масштабами ідентифікації тіл, – Олена Толкачова
14:11
Затримання командира автомобільної роти
У Миколаєві на хабарі 50 тис. грн затримали командира автомобільної роти
14:08
Необхідно забезпечити поразку Росії у війні проти України, - міністерка закордонних справ Великої Британії Трасс
14:04
путін
Велика Британія ввела санкції проти племіннниці Путіна і другої найбагатшої людини в Росії
14:01
ЗСУ
Українські десантники й піхотинці знищили батарею російських самохідних гаубиць "Акація"
13:51
Українська компанія інвестує $6,5 млн у промислові приміщення для релокації бізнесів до Білої Церкви
13:49
Одеса
В Одесі пролунав вибух, піднялася хмара диму
13:46
Україна-НАТО
У НАТО оголосили, що увійде до нового пакету допомоги Україні
13:45
ЗАЕС окупанти
Окупанти тортурами вимагають у працівників ЗАЕС "зізнань" у зберіганні зброї на станції
13:41
окупанти
Окупанти кинули на Лисичанськ дві батальойонно-тактичні групи важкої техніки, - Гайдай
13:40
Віталій Портников
Автократія завжди знищує свободу медіа
13:36
Керування авто у нетверезому стані
ЄС повністю визнає українські водійські права після транспортного безвізу
13:34
Ексклюзив
Знищена техніка окупантів
Битва за Слов'янськ може стати наймасштабнішою у сучасній історії, - військовий експерт Коваленко
13:34
У Москві - велика пожежа, ймовірно, горять шини
13:21
Ексклюзив
Сергій Згурець
Необхідно пришвидшити процес перенавчання українських пілотів роботі на літаках F15 та F16, - Згурець
13:21
США китай санкції
Порушили санкції: США додали 5 китайських компаній до чорного списку через допомогу РФ
13:18
байден
Байден розповів, до яких країн США перекинуть додаткові військові підрозділи
13:12
Оновлено
Росіяни поцілили у багатоповерхівку Миколаєва
Росіяни поцілили у багатоповерхівку Миколаєва: є загиблі
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV