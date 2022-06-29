Про це заявив президент України Володимир Зеленський на саміті НАТО в Мадриді.

"Я можу сказати, що нам потрібно: нам потрібні гарантії безпеки, і ви маєте знайти Україні місце у спільному безпековому просторі. Або – невідкладна достатня для перемоги допомога Україні, або – відкладена війна Росії з вами.

Зараз ви ухвалюєте стратегію Альянсу, і це передусім стратегія безпеки ваших суспільств, ваших держав. Стратегія на десять років. Уже 126 днів повномасштабного вторгнення в Україну. Крилаті ракети, катування, вбивства дітей, ґвалтування жінок... У нас немає десяти років. А чи є вони у вас? Чи справді ви в цьому впевнені?" - сказав Зеленський.

У війни з рашистами Україні допоможе зброя, засоби протиповітряної оборони та підтримка партнерів,наголосив президет.

"Допомогти Україні зараз закінчити цю війну перемогою на полі бою, тобто дати реально сильну відповідь на дії Росії – це те, що потрібно і нам, і кожній з ваших держав, і всьому Альянсу, усій євроатлантичній спільноті. Якщо ви справді визначаєте Росію своєю головною загрозою, ви маєте повністю підтримати її головну, першу мішень. Це не війна Росії лише проти України, це війна за право диктувати умови у Європі.

Відстань від Києва до Мадрида менша, ніж дальність тих ракет, які застосовуються сьогодні проти нас. Хіба може одна держава відповісти на таку загрозу без допомоги партнерів? Тому підтримати саме Україну й саме зараз зброєю, фінансами й політично, такими санкціями проти Росії, які зупинять її здатність оплачувати війну, – це абсолютна необхідність. І ми вдячні за ту допомогу, яку ви вже надали", - зазначив він.

Зеленський зазначив, що війна триває понад чотири місяці та не має затягнутися, тому Україні потрібно більше зброї, зокрема артилерії.

"Росія на полі бою робить ставку передусім на артилерію, на артилерійську перевагу. У десятки разів більше вогню, ніж ми наразі протиставляємо їй. Україна вже отримала сучасні артилерійські системи, і я дуже вдячний вам. Але війна триває, і саме така війна, у якій артилерія має потужне значення. Війна не має затягуватися. Щоб цього не було, щоб ми зламали російську артилерійську перевагу – перевагу в рази, нам потрібно значно більше таких сучасних систем, сучасної артилерії.

І нам потрібне нове розуміння східного флангу НАТО. Позбутися "сірої" зони, гарантувати безпеку можна тільки разом з Україною. Просто подумайте, будь ласка, зараз над одним фактом: сьогодні країна, яка не є членом НАТО, хоча і з вашою підтримкою, але все ж таки одна вже понад чотири місяці стримує державу, яку ви всі офіційно визначаєте основною загрозою для себе. І ми стримуємо Росію й від того, щоб вона знищила нас, і від того, щоб вона знищила вас", - сказав очільник України.

У виступі Зеленський також наголосив, що НАТО має знайти місце для України у безпековому просторі та допомогти здолати ворога, в іншому разі на Альянс чекає відкладена війна з РФ.

"Політика відкритих дверей НАТО не повинна нагадувати старі турнікети київського метро: вони відкриті, а коли підходиш – турнікети закриваються, поки не заплатиш. Хіба Україна ще не достатньо заплатила? Хіба наш внесок у захист і Європи і всієї цивілізації досі недостатній? Так що ж ще потрібно?" - додав президент.

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