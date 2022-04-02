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Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Або скажіть: "Воюйте до останнього українця", - Подоляк закликав світ запровадити ембарго на енергоресурси з РФ або закрити порти для танкерів

Або скажіть: "Воюйте до останнього українця", - Подоляк закликав світ запровадити ембарго на енергоресурси з РФ або закрити порти для танкерів

2 квітня, 2022 субота
16:27
війна з Росією Михайло Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав світ до більш рішучих санкцій проти РФ для зупинки війни проти України

Про це він написав у Twitter.

"Санкцій проти РФ недостатньо. Щоб обвалити економіку Росії та припинити вбивства українців, необхідне або пряме ембарго на всі російські енергоресурси, або непряме ембарго через закриття портів для російських товарів (85% нафти – танкери). Або скажіть нам: "Воюйте до останнього українця", - зазначив Подоляк.

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санкції проти Росії
ембарго
Офіс президента
Михайло Подоляк
вторгнення в Україну
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