Або скажіть: "Воюйте до останнього українця", - Подоляк закликав світ запровадити ембарго на енергоресурси з РФ або закрити порти для танкерів
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав світ до більш рішучих санкцій проти РФ для зупинки війни проти України
Про це він написав у Twitter.
"Санкцій проти РФ недостатньо. Щоб обвалити економіку Росії та припинити вбивства українців, необхідне або пряме ембарго на всі російські енергоресурси, або непряме ембарго через закриття портів для російських товарів (85% нафти – танкери). Або скажіть нам: "Воюйте до останнього українця", - зазначив Подоляк.
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