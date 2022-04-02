Або скажіть: "Воюйте до останнього українця", - Подоляк закликав світ запровадити ембарго на енергоресурси з РФ або закрити порти для танкерів

Про це він написав у Twitter.

"Санкцій проти РФ недостатньо. Щоб обвалити економіку Росії та припинити вбивства українців, необхідне або пряме ембарго на всі російські енергоресурси, або непряме ембарго через закриття портів для російських товарів (85% нафти – танкери). Або скажіть нам: "Воюйте до останнього українця", - зазначив Подоляк.