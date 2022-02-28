Або у потрібному для України напрямку, або ж як російський військовий корабель, - Арахамія про переговори з РФ

Відповідний допис Давид Арахамія написав у Facebook.



"Переговори підуть або у потрібному для України напрямку, або ж як російський військовий корабель", - написав Арахамія.



Нагадаємо, 25 лютого речник президента Сергій Никифоров повідомив, що Україна погодилася на перемовини з РФ.