Або у потрібному для України напрямку, або ж як російський військовий корабель, - Арахамія про переговори з РФ
Уповноважений на переговори з РФ Давид Арахамія запевнив, що українська делегація вестиме перемовини лише у потрібному для себе напрямку
Відповідний допис Давид Арахамія написав у Facebook.
"Переговори підуть або у потрібному для України напрямку, або ж як російський військовий корабель", - написав Арахамія.
- Нагадаємо, 25 лютого речник президента Сергій Никифоров повідомив, що Україна погодилася на перемовини з РФ.
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