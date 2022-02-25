Україна погодилася на перемовини з РФ: визначається час та місце, - Никифоров
Прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що Україна погодилася на пропозицію президента РФ Володимира Путіна провести переговори про припинення вогню
Про це він написав у фейсбуці.
"Вітаю колеги! Маю спростувати заяви про те, що ми відмовилися від переговорів. Україна була і залишається готовою говорити про припинення вогню і мир. Це наша незмінна позиція. Ми відповіли згодою на пропозицію президента Російскої Федерацї", - наголосив Сергій Никифоров.
За його словами, у ці години (близько 23:00 25 лютого, - ред.) сторони домовляються про місце й час перемовин.
"Що швидше почнуться переговори, то більше буде шансів відновити нормальне життя", - зазначив прессекретар Володимира Зеленського.
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