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Абрамович і Невзоров. Коли росіяни нарешті перестануть нас "рятувати"?

Марина Данилюк-Ярмолаєва
9 червня, 2022 четвер
14:26
Статті ІПСО

ЗСУ надійно упакувало в чорні пакети більше 30 тисяч росіян, а от "хорошие русские" розгорнули новий фронт проти України — ІПСО і спроби уламати нас на швидкий і дуже невигідний мир із РФ. Те саме перемир’я, яке позбавить нас Донбасу, шматка Півдня і дозволить кремлю зняти санкції — щоб за кілька років путінські окупаційні війська більш підготовлено і професійно брали Київ за два дні

Перші пташки пішли — зграйки "хороших русских" націлились на українські паспорти. Це така собі заміна мертвих патріотів, вбитих росіянами, на самих росіян, які дуже хитро хочуть обійти антиросійські санкції по всьому світу. На жаль, у нашій владі не бракує людей, які завше молилися на Москву, "Первый канал", кремлівські корпоративи й російських підписників. І так в голові радника МВС Антона Геращенка, а опісля і в чорнилах для указів Володимира Зеленського з’явилась ідея — а давайте, запросимо сюди "хороших русских". Дамо їм український паспорт. І якось там скористаємось російськими підписниками для протестного руху…

Одразу скажу, що ідея вручити Александру Невзорову і його жінці паспорт була вкрай невдала. В розпал війни. У розпал активної боротьби "хороших русских" усього світу проти антиросійських санкцій. У той момент, коли тіла оборонців Азовсталі ще не віддали їхнім заплаканим матерям. У той момент, коли кількість нових могил зі стягами на хрестах збільшується щотижня на десяток-другий. У той момент, коли в нас воює батальйон Шейха Мансура — нам важливо притягнути сюди секонд-хенд, який у двох чеченських війнах назвав народ, який боровся за незалежність терористами й катами. У дні, коли маленька Литва стала нашим адвокатом на всіх майданчиках — ми даруємо громадянство внуку ката литовського народу та особі, яка в репортажах про штурм телевежі у Вільнюсі розказувала про "сами себя расстреляли".

А найголовніше, що користі з такого "нового украІнца" нуль. Нам би Тімоті Снайдера для розкрутки української проблематики у світі крутити — його колонки для американських ЗМІ добре допомогли нам у просуванні підтримки Конгресом. Нам би історикиню і спеціалістку з конфліктів у Східній Європі Енн Еплбаум більше в Єдиному телевізійному марафоні крутити. Тим паче вона і без нашого запрошення прекрасно пояснює, чому Путін має програти, а росіяни - понести спокуту за агресію. Тим паче Еплбаум — дружина колишнього міністра МЗС Радослава Сікорського, а зміцнення польсько-українських відносин саме та, що нам треба. Як данина за те, що президент Анджей Дуда нині проводить Європою тур на підтримку кандидатства в ЄС для України.

Невзоров

Що ж роблять наші малороси у владі? Тягнуть сюди російський путінський секонд-хенд, який напряму причетний до побудови такого сатанинського режиму. Нагадаю, що Невзоров 14 років був депутатом Госдуми — навіть для нас це рекорд і скільки років у парламенті мав хіба Нестор Шуфрич. Той самий Невзоров був довіреною особою Путіна на виборах президента і казав, що тільки такий лідер може врятувати РФ від розпаду.

Чи допомагає ця уже осипана українським паспортом людина просувати українську тему у світі? Протидіяти російській агресії? І допомагати західній підтримці? Ні, Невзорова знає в цілому зрілий пострадянський глядач телебачення. Єдине рішення, яке може вплинути на рішення росіянина — йти нині на війну чи ні — це страх бути привезеними в пакеті. Або ж страх того, що наслідки санкцій гучно постукають у твої двері. Це дуже добре зафіксовано на низці перехоплень — росіянам начхати на кількість підписників Невзорова, який давно живе в Італії.

А що ж уже несе Невзоров у вуха українському глядачу і далі, там, де люди розуміють російську мову? Ось аналіз досить свіжого інтерв’ю російськомовному виданню "Настоящее время" в Празі. Невзоров уперто розкручує нову зірку російського ІПСО на Захід Марину Овсяннікову. "Овсянникова очаровательная женщина, верю в ее искренность".

Овсяннікова

Далі "хороший русский" не виключає, як буде просити за український паспорт для своїх товаришів. "А если Пивоваров или Юрий Дудь захотят так же? Они могут вам подзвонить?, "Да, они тихо, приватно поговорим, поскольку это деликатная процедура". Ось воно як — портал для "хороших русских" пропагандистів Кремля для реалізації тут проєкту Росія 2.0 з Києвом як центром російського світу.

А далі понеслась антизахідна риторика про те, що "Запад тупой, Байден не чует". Це при тому, що саме США за рік до вторгнення попереджали нас про війну, а нині удруге в історії запустили для нас схему ленд-лізу.

А головне, "новий укрАінєц" навіть не намагається відчути про що Україна. Він не вважає, що таємний указ для росіянина в часи війни із Росією це якась ганьба для всіх учасників. "А зачем мне что-то объяснять публично, если Зеленский проводил указ, как закрытый. Государство имеет право делать это непублично"… Знаєте, дядьку, ми не в Росії та в нас усе робиться публічно — це і є основа демократії.

А далі пішло-поїхало. В арсеналі "хороших русских" з’явилось просто таки РСЗВ. Олігарх Роман Абрамович вирішив через суд зняти із себе санкції. Британське видання The Times оприлюднило витримки із позовів юристів Абрамовича проти Європейського Союзу та уряду Сполученого Королівства. "Гаманець Путіна", який у лютому-березні був присутній на Стамбульських переговорах, хоче видати із себе опозиціонера і квіточку. І найголовніший аргумент, який прагнуть застосувати адвокати — це лист керівника фракції "Слуг народу" Давида Арахамії. І ось, що там написано:

"Завдяки сприянню пана Абрамовича, делегації досягли домовленостей щодо організації гуманітарних коридорів, через які змогли врятувати понад 400 000 людей. Крім цього, його зусилля з обміну військовополоненими допомогли звільнити з полону кілька сотень людей. Абрамович продовжує бути глибоко залученим у процес перемовин, а також організації гуманітарної допомоги".

Абрамович - Арахамія

Цікаво, ж на яку сторону так евакуював людей Абрамович — чи не той депортований мільйон українців, яких відправили в найбільш депресивні регіони РФ? Наприклад, кілька тисяч маріупольців із теплого Приазов‘я відправили у дерев’яні сараї холодного Сахаліну. Або ж розкажіть про порятунок від Абрамовича мешканцям Херсонщини, які на надувних човнах під обстрілами пливли водосховищем до Кривого рогу. Чи тим, хто врятувався з інших частин, де руки доклали ГУР, ООН, МКЧХ і офіс Верещук.

Також би хотілось дізнатися, нащо Арахамія писав того листа? Бо ж у квітні президент Володимир Зеленський дуже чітко дав зрозуміти, хто такий Абрамович: "Не думаю, що у когось з російської сторони є нейтральна позиція. Я вважаю, що російська сторона, їхні дипломати чи бізнесмени відстоюють саме російську сторону і тільки свої інтереси. Наші інтереси не можуть збігатися".

Здається, що Абрамович передивився "Список Шиндлера" і хотів украсти собі історію реального судетського німця. Але і там мова була про 1200 євреїв, тому 400 тисяч врятованих українців це щось дуже перебільшене. Просто дуже хочеться зняти санкції та відбілити репутацію від тавра "росіянин".

"Хорошие русские" нагадують тарганів. Ти купуєш стару квартиру з тарганами, ремонтуєш її, позбавляєш від паразитів. Аж ось у позолоченій коробочці тобі під двері приносять нових. Тих самих, але з бантиками на шийках. Це і є "хорошие русские" — такі самі, як і інші, просто з телеграмами з підписниками й золотими канделябрами за спиною.

Як би пояснити українцям, що росіяни - "хороші" і середньостатистичні все одно будують Росію. Тільки от середньостатистичні набудували путінську, а покращені хочуть Росію імені Навального або ж Гіркіна — тут головні герої візуально різні. Але суть одна — Росія велика держава, яка має будувати суцільний російськомовний простір від Владивостока до Лісабону.

Хто б не прийшов після Путіна - "ліберальний" Небутерброд, шанувальники білогвардійців, молоді антикорупціонери чи немолоді комуністи - всі вони будуватимуть Росію. Це навіть нормально, ну бо що ж їм ще будувати?

Але Україну будувати вони не будуть. І це теж логічно. Але можуть спробувати побудувати "хорошу" Росію в Україні. І неодмінно спробують. А воно нам треба? Якщо замість цього ми втратимо себе та Україну.

Олександр Невзоров
Марина Овсяннікова
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