Інформацію опублікували на сторінці президента у facebook.

"Російський ракетний удар по щойно реконструйованому Будинку культури. Семеро постраждалих, серед яких 11-річна дитина. Окупанти визначили своїми ворогами культуру, освіту та людяність. І не шкодують для них ні ракет, ні бомб. Що в голові в людей, які обирають ось такі мішені? Абсолютне зло, абсолютна дурість", - сказав Зеленський.

20 травня, близько 15:00, російські ракети влучили по місту Лозова у Харківській області. Відомо, що семеро людей, серед яких 11-річна дитина, поранені.

Головне управління ДСНС у Харківській області повідомило, що станом на 15:25 пожежу ліквідували.

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