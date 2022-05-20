"Абсолютне зло, абсолютна дурість": Зеленський показав відео влучання російської ракети в Будинок культури у Лозовій
Президент України Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар по реконструйованому Будинку культури у місті Лозова, що у Харківській області
Інформацію опублікували на сторінці президента у facebook.
"Російський ракетний удар по щойно реконструйованому Будинку культури. Семеро постраждалих, серед яких 11-річна дитина. Окупанти визначили своїми ворогами культуру, освіту та людяність. І не шкодують для них ні ракет, ні бомб. Що в голові в людей, які обирають ось такі мішені? Абсолютне зло, абсолютна дурість", - сказав Зеленський.
- 20 травня, близько 15:00, російські ракети влучили по місту Лозова у Харківській області. Відомо, що семеро людей, серед яких 11-річна дитина, поранені.
- Головне управління ДСНС у Харківській області повідомило, що станом на 15:25 пожежу ліквідували.
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