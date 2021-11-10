Абсолютний чемпіон світу пояснив, чому Лопес уникає реваншу з Ломаченком

Про це повідомляє DAZN.

За словами абсолютного чемпіона світу в першій напівсередній вазі (до 63,5 кг), Ломаченку в першому бою проти Лопеса заважала травма руки, через яку він й зазнав поразки.

"Я думаю, що Теофімо Лопес боїться реваншу, бо він знає, що бився з травмованим Ломаченком. Якщо Ломаченко виступить на повну потужність - він переможе", - сказав Тейлор.

Водночас він зазначив, що у першому поєдинку Лопес обрав правильну тактику.

"Він добре виступив і вибрав правильну тактику. У нього був ідеальний план на бій і він його реалізував. Мені здається, що Ломаченко був трохи травмований і він пізно активізувався. Я думаю, що в матчі-реванші Лома увімкнеться раніше та виграє бій", - перекоанний Тейлор, з яким Лопес неодноразовов висловлював влаштувати бій двох абсолютних чемпіонів світу.

У жовтні 2020 володар пояса IBF (Міжнародної боксерської федерації) Теофімо Лопес завдав поразки Василю Ломаченку в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) та позбавив його титулів WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).

Теофімо Лопес 27 листопада у бою проти австралійця Джорджа Камбососа вперше захищатиме звання абсолютного чемпіона світу, яке він здобув у жовтні 2020 року в поєдинку проти українця Василя Ломаченка.

Василь Ломаченко 11 грудня у Нью-Йорку зустрінеться з колишнім чемпіоном світу IBF Річардом Коммі з Гани.