Абсолютний чемпіон світу з боксу назвав ім'я наступного суперника

Про це Тейлор повідомив у Instagram.

За словами шотландця, він захищатиме звання абсолютного чемпіона світу в першій напівсередній вазі (до 63,5 кг) проти претендента за версією WBO (Всесвітньої боксерської організації) з Англії. Поєдинок відбудеться 18 грудня у Глазго.

22 травня Джош Тейлор переміг одноголосним рішенням суддів американця Хосе Раміреса та став чемпіоном світу за версіями WBO, WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) , WBC (Всесвітньої боксерської ради) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).