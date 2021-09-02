Абсолютний чемпіон світу з боксу назвав ім'я наступного суперника
Британський боксер Джош Тейлор оголосив, що проведе перший захист титулу абсолютного чемпіона світу проти співвітчизника Джека Кеттеролла
Про це Тейлор повідомив у Instagram.
За словами шотландця, він захищатиме звання абсолютного чемпіона світу в першій напівсередній вазі (до 63,5 кг) проти претендента за версією WBO (Всесвітньої боксерської організації) з Англії. Поєдинок відбудеться 18 грудня у Глазго.
22 травня Джош Тейлор переміг одноголосним рішенням суддів американця Хосе Раміреса та став чемпіоном світу за версіями WBO, WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) , WBC (Всесвітньої боксерської ради) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 27 травня Джош Тейлор заявив, що його чотири чемпіонських пояса загубилися в аеропорту.
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