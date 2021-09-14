"Абсолютно точно": Блінкен заявив, що США виконають зобов'язання перед Україною в разі нової агресії РФ
Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США виконають зобов'язання щодо підтримки Україною в разі нової агресії з боку Росії
Про це Блінкен сказав на слуханнях у комітеті у закордонних справах Палати представників Конгресу США, передає "РБК-Україна".
Конгресмен-республіканець від штату Пенсільванія Брайан Фіцпатрік запитав Блінкена, чи може адміністрація США підтвердити, що планує зробити все можливе для підтримки "друзів в Україні в разі російської агресії і друзів на Тайвані в разі китайської агресії".
"Абсолютно точно. Ми виконаємо наші зобов'язання. Ми виконаємо наші зобов'язання перед Тайванем, відповідно до закону про відносини з Тайванем. Ми виконаємо зобов'язання перед Україною, в тому числі до речі, ті, які президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський обговорювали лише близько двох тижнів тому", - сказав держсекретар США.
- Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся у Вашингтоні з президентом США Джо Байденом.
- За словами очільника ОПУ Андрія Єрмака, Байден заявив про готовність США у будь-який момент ввести нові санкції проти Росії.
- Зеленський розповів, що Байден під час зустрічі висловився за вступ України в НАТО.
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