"Абсолютно точно": Блінкен заявив, що США виконають зобов'язання перед Україною в разі нової агресії РФ

Про це Блінкен сказав на слуханнях у комітеті у закордонних справах Палати представників Конгресу США, передає "РБК-Україна".



Конгресмен-республіканець від штату Пенсільванія Брайан Фіцпатрік запитав Блінкена, чи може адміністрація США підтвердити, що планує зробити все можливе для підтримки "друзів в Україні в разі російської агресії і друзів на Тайвані в разі китайської агресії".



"Абсолютно точно. Ми виконаємо наші зобов'язання. Ми виконаємо наші зобов'язання перед Тайванем, відповідно до закону про відносини з Тайванем. Ми виконаємо зобов'язання перед Україною, в тому числі до речі, ті, які президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський обговорювали лише близько двох тижнів тому", - сказав держсекретар США.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся у Вашингтоні з президентом США Джо Байденом.

За словами очільника ОПУ Андрія Єрмака, Байден заявив про готовність США у будь-який момент ввести нові санкції проти Росії.

Зеленський розповів, що Байден під час зустрічі висловився за вступ України в НАТО.

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