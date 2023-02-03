Про це і не тільки світові ЗМІ писали 3 лютого:

The New York Times:

Західні високопосадовці заявляють про те, що втрати російської армії у війні в Україні наближаються до 200 тисяч вбитими і пораненими. Стрімке зростання кількості загиблих дає жахливе розуміння російської тактики, пише видання. Чиновники зі США та союзники кажуть, що Москва відправляє погано навчених новобранців, у тому числі засуджених, на лінію фронту на сході України, щоб прокласти шлях для більш досвідчених бійців.

Американські журналісти зауважують, що президент Володимир Зеленський хоче взяти зобов'язання щодо членства України в блоці, але дипломати та чиновники кажуть, що конкретні оголошення малоймовірні. Зокрема, очікується, що лідери Європейського Союзу, які відвідують Київ у п’ятницю, запропонують символічну підтримку в його боротьбі з Росією, не створюючи помилкової надії щодо заявки України на приєднання до блоку.

Разом з тим, пропонується стаття про те, чому Україна не вступить до ЄС найближчим часом. На саміті європейські високопосадовці продемонстрували незмінну підтримку боротьби Києва з вторгненням Росії. Але Україна, швидше за все, буде розчарована у досягненні своєї більшої мети бути прийнятою в економічне та політичне партнерство блоку як член ЄС.

Разом з тим, аналізується, що ЄС робить для України. Від початку повномасштабного вторгнення Євросоюз надіслав Києву 10 мільярдів євро, або 10,9 мільярда доларів, фінансової допомоги, частково у формі дешевих позик. Окремі країни ЄС також безпосередньо надали Україні фінансову, технічну та військову допомогу.

Йдеться й про те, що президент Володимир Зеленський використовує резонансні рейди, щоб продемонструвати готовність боротися з корупцією. Зокрема, видання каже про звільнення працівників Держмитниці, Держспоживслужби та Держлісгоспу.

У Білому домі заявили, що російські та білоруські спортсмени повинні брати участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі лише як нейтральні учасники, але там не зважували на більш важливе питання: чи слід взагалі допускати спортсменів.

Видання пише також про хітовий французький роман "Чарівник Кремля" швейцарсько-італійського автора. Джуліано да Емполі намагається пояснити Путіна, але деякі критики вважають, що він занадто добрий. Книжка стала посібником для розуміння мотивів Путіна, водночас успіх роману викликав занепокоєння щодо того, чи впливає він на формування поглядів Франції на Росію.

The Washington Post:

Лідери Європейського Союзу перебувають в українській столиці на саміті, який вони розглядають як акт солідарності та послання Москві, повідомляє медіа. Сирени повітряної тривоги були чутні в Києві вранці у п'ятницю перед зустріччю, яку президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала доказом того, що ЄС "стійко стоїть на боці України, як ніколи". Проте делегація чиновників ЄС навряд чи запропонує Києву серйозні обіцянки, щоб задовольнити прохання України приєднатися до блоку 27 країн.

Новий сплеск все більш досконалої зброї із західних країн може змінити баланс на полі бою в Україні, оскільки основні спонсори Києва погоджуються на послідовні запити, які колись змусили їх відмовитися, пояснюють журналісти та пропонують огляд, хто яку зброю постачає Україні.

"Росія використовуватиме повний потенціал, щоб відповісти" на новий приплив західної зброї в Україну, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков. Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров говорив, що "чим більший асортимент зброї буде поставлено київському режиму, тим далі нам доведеться його відганяти".

А прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак повідомив, що українським пілотам знадобляться "місяці, якщо не роки", навчання, якщо західні винищувачі будуть відправлені в Україну. "Ми повинні переконатися, що вони можуть використовувати те, що їм дають", сказав британський прем'єр.

The Guardian:

Видання аналізує провал планів Путіна шантажувати Європу газопостачанням. У результаті протягом восьми місяців після вторгнення Росії в Україну 27 держав ЄС замінили близько 80% природного газу, який вони отримували з Москви.

Лідери ЄС придушують мрії України на швидке членство в блоці і намагатимуться охолодити очікування Києва щодо швидкого вступу до членства на саміті з Володимиром Зеленським у п’ятницю, оскільки блок сперечається щодо того, як сильно заохочувати свого сусіда, охопленого війною.

Разом з тим, Зеленський просуває 10-й пакет санкцій із зустрічі лідерів ЄС у Києві. А ЄС запустить програму гуманітарного розмінування в Україні вартістю 25 мільйонів євро, про що повідомив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.

Німеччина схвалила експорт бойових танків Leopard 1 в Україну, які додадуть до низки бойових машин, обіцяних Берліном минулого тижня. Пакет з 29 старих танків може бути відправлений для боротьби з Росією, щойно завершиться реконструкція.

Західні поставки Leopards і Challengers потрапили у новини, але найбільшим донором української армії є ворог. Британські журналісти розповідають, куди завойовані ЗСУ російські танки їдуть, аби відремонтуватися та змінити войовничу сторону.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Німеччина не буде відігравати "ключову роль" у передачі Києву винищувачів F-16, оскільки "це американська технологія".

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти керівника групи найманців ПВК Вагнера, яка воює на боці Росії в Україні, Євгена Пригожина.

Politico:

Марк Хемілл підпише мерчендайз для збору грошей для армії Зеленського. Як повідомляє видання, актор, який зіграв Скайвокера в культових фільмах "Зоряних воєн", має почати продавати підписані плакати, щоб зібрати гроші на забезпечення української армії безпілотниками.

Крім того, зазначається, що обов'язок військового репортера – протистояти незручному. А основна роль засобів масової інформації полягає в тому, щоб повідомляти без страху чи прихильності. І це стосується як міжнародних ЗМІ — так і української преси.

CNN:

Війна за Донбас переходить в іншу фазу, оскільки Росія бомбардує міста, які мирні жителі не можуть собі дозволити покинути. РФ наближає свою війну проти України до промислових міст Донеччини серією ракетних ударів по густонаселених районах.

Співробітник української розвідки Андрій Юсов заявив, що вважає, що бойові дії на сході України посиляться протягом наступних кількох місяців, оскільки президент Росії Володимир Путін має на меті "захопити Донбас до березня". А президент Зеленський на саміті зазначив, що Україна боротиметься за те, щоб утримувати місто Бахмут на сході країни стільки, скільки зможе.

Також видання пише, що масова мобілізація Росії, загрозливий наступ і ракетний терор проти мирного населення викликають нові заклики до ще більшої смертельної допомоги Заходу Україні через кілька днів після того, як лідери підписали свій останній пакет, який включав перші танки. Є відчуття, що наближається черговий поворотний момент у війні Росії проти України.

В аналізі видання зазначається, що Китай та Росія як ніколи близькі, і це становить проблему для США. Економічно виснажений своєю стратегією нульового зараження COVID-19 Пекін, кажуть аналітики, пом’якшує свій тон у зовнішніх справах і посилює свою дипломатію із західними урядами, намагаючись повернути втрачені позиції та стабілізувати свої відносини. Однак підтримка Китаєм Росії – якщо виміряти його річну торгівлю, дипломатичні зобов’язання та графік спільних військових навчань, – говорить про інше.

Очікується, що США включать ракети більшої дальності в новий пакет безпеки України вартістю приблизно 2,2 мільярда доларів, за словами високопоставленого чиновника адміністрації та кількох американських чиновників. Разом з тим, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що країна дасть гарантії, що не завдасть удару по Росії, якщо вона отримає ракети дальньої дії, про які вона просить у своїх союзників.

Директор ЦРУ Білл Бернс вважає, що наступні шість місяців будуть "абсолютно вирішальними" для визначення остаточного результату війни в Україні. За його словами, російський лідер "робить ставку на те, що зможе змусити час працювати на нього". Путін вірить, що зможе "перемолоти" Україну, тоді як політична втома охопить Європу, а Сполучені Штати відволікатимуться.

BBC:

Журналісти зробили репортаж та поспілкувалися з енергетиками, які відновлюють роботу електромереж в Україні після того, як система піддалася неодноразовим російським ракетним обстрілам.

Gazeta Wyborcza:

Пропонується звіт російських військових, які потрапляють в український полон. Як зазначається на початку статті, українці теж катують. Але росіяни краще здадуться, ніж повернуться додому з фронту.

Один з найвпливовіших істориків світу, автор монографій-бестселерів шотландець Найл Фергюсон каже, що не радить українцям повністю покладатися на американську підтримку, а рекомендує вивчити стратегію Північного В'єтнаму в 70-х роках.

Митрополит Варшавський і всієї Польщі архієпископ Сава звернувся з листом до Патріарха Московського і всієї Русі Кирила І, який підтримав війну в Україні, з нагоди 14-ї річниці його інтронізації. Він писав: "Ворогові віри не подобається стабільність Церкви, він намагається її знищити. Те, що сталося в Україні, доводить це на власні очі". Зазначається, що лист предстоятеля Польської автокефальної православної церкви оприлюднив Московський патріархат поряд із тими, що надійшли до патріарха Кирила з нагоди річниці його інтронізації.

Медіа пояснює й те, чому Путін дозволяє ображати себе в Росії. Зокрема, згадується, що блогер-націоналіст Ігор Стрєлков (Гіркін) переступив ще одну межу, відверто розкритикувавши найголовнішу людину Росії. І що? І нічого. Полковник ГРУ у відставці, який скоїв військові злочини в 2014 році як командир проросійських сепаратистів у Донецьку, зараз є одним із найвідоміших блогерів у Росії. Від початку повномасштабної війни він нещадно критикує командування РФ, націлився не лише на генералів, а й на самого Путіна.

Щодо поставки винищувачів F-16 Україні польський генерал Томаш Древняк каже, що Збройним Силам України потрібна техніка, яку українські військові зможуть негайно використати. Найперше пострадянська техніка. Тоді як західні винищувачі не змусять Україну виграти цю війну.

А в Росії процвітає похоронна індустрія й військових поховань стає все більше. Так, війна з Україною сприяє розквіту ринку ритуальних послуг у РФ. Попит зростає, компанії пропонують навіть поховання у військовому стилі, в тому числі труни у військових камуфляжних кольорах.