Acer, EPAM та EarthDaily Analytics приєднались до технологічної блокади Росії та Білорусі

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Цифрова блокада РФ триває і до неї приєднуються нові учасники:

Компанія Acer призупиняє роботу у РФ. «У зв’язку з останніми подіями компанія Acer вирішила призупинити свою діяльність у РФ», — йдеться в повідомленні тайванського виробника електроніки. Однак при цьому війну вони називають конфліктом між РФ та Україною.

EPAM Systems Inc. йде з Росії та припиняє всі операції в країні. Про це в листі до співробітників повідомив СЕО IT-компанії Аркадій Добкін: «Відповідно до планів забезпечення безперервності бізнесу компанії, які були введені в лютому 2022 року, EPAM пришвидшує переведення своїх російських операцій шляхом активного переїзду співробітників. У цей час значна кількість співробітників вже виїхали за межі країни», — написав він. При цьому EPAM планує продовжити роботу в Білорусі, а також збільшити штат своїх співробітників у Європі, Центральній Азії, Індії та Латинській Америці. Раніше, 4 березня, компанія заявила про припинення обслуговування російських клієнтів.

Канадська EarthDaily Analytics припиняє свою діяльність у Росії, зокрема закриває місцевий офіс у Москві. Компанія також розірвала контракт на стадії розробки з російською компанією зі спостереження за Землею TerraTech. EarthDaily Analytics займається роботою та аналізом даних, зокрема через свою платформу Geosys, необхідну для сільськогосподарських компаній і фермерів.

Worldline Ingenico відповідно до своєї корпоративної політики негайно ввела в дію всі міжнародні санкції, які застосовуються до Росії, і продовжуватиме це робити доти, доки це необхідно.

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