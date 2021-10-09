Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Культура Адель схудла, зустріла нове кохання і вчиться жити без смартфона

Адель схудла, зустріла нове кохання і вчиться жити без смартфона

9 жовтня, 2021 субота
09:38
Культура

33-річна британська співачка Адель Лорі Блу Адкінс, що більше відома як Адель, дала інтерв'ю національній редакції глянцевого часопису Vogue

В ньому вона описала останні зміні в своєму житті, розповідає Еспресо.TV.

Найголовніші уривки з цієї розмови оприлюднено в офіційному інстаграмі видання.

Скидати зайву вагу, каже Адель, вона почала заради того, аби знизити рівень тривожності.

“На тренуваннях я стала відчувати себе краще. Мова ніколи не йшла про те, щоб схуднути. Йшлося про те, щоб стати сильнішою і приділяти собі якомога більше часу собі кожен день без телефону. Я звикла до цього. Я тренуюся двічі чи тричі на день з тренером”, - поділилася власним досвідом співачка.

Читайте такожНова вокалістка гурту ТіК розповіла про себе та стосунки з Бронюком

Також Адель пояснила, чому після розриву стосунків з американським бізнесменом Саймоном Конеккі вона зустрічається саме зі спортивним агентом Річем Полом.

"У мене були побачення до Річа, але невдалі… Ті хлопці ненавиділи це. Для них було стресом, коли їх бачили на вулиці зі мною. У той час як його це зовсім не бентежить. Він прекрасний. Він до біса смішний і розумний", - пояснила зірка.

Слід наголосити, що Адель повертається у музику після 6-річної перерви.

15 жовтня вийде її новий сингл Easy on Me.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

музика
співачка
зайва вага
Адель
Британія
здоровий спосіб життя
музичні новини
схуднення
Читайте також:
Елена Старикова
7 жовтня, 2021 четвер
Призерка Олімпіади-2020 Старікова здивувала ціною свого велосипеда
Александр Усик
7 жовтня, 2021 четвер
Усик отримав право негайно зустрітися з переможцем бою Ф'юрі - Вайлдер
Дмитро Разумков
Автор Віталій Портников
7 жовтня, 2021 четвер
Віталій Портников: Буде узурпація і буде крах
Київ
+3
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.25
    Купівля 26.25
    Продаж 26.48
  • EUR
    Купівля 30.24
    Продаж 30.64
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, субота
9 жовтня
10:53
Обвал 5-поверхівки у Батумі: названо причину, є врятовані
10:49
Інфографіка
Україна - Фінляндія, матч відбору ЧС-2022
Фінляндія - Україна: онлайн-трансляція матчу кваліфікації ЧС-2022
10:24
У Верховній Раді утворилася коаліція "БДСМ", - Разумков
10:15
Деонтей Вайлдер
Ф'юрі - Вайлдер: онлайн-трансляція чемпіонського бою у надважкій вазі
09:32
Європейська Солідарність
Зеленський знову бреше, і в цьому – нічого нового – пресслужба "Європейської Солідарності"
09:19
Пандемія COVID в Україні повернулася до квітневого рівня: 16 тис. заражень, 250 смертей за добу
09:00
Нуланд вирушає до Москви
08:36
Суд над Трухановим продовжиться у понеділок
08:15
В Афганістані смертник-суніт підірвав мечеть шиїтів
08:00
Трофей ЧС-2022
ЧС-2022: розклад кваліфікаційних матчів і трансляцій суботи
08:00
Лукашенко каже білорусам як харчуватися: "Цукру насиплеш, водою побризкаєш"
07:44
Одеська мехбригада повернулася додому з ротації
07:30
Інфографіка
Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер
Вайлдер - Ф'юрі: де та коли дивитись супербій суперників Усика
07:21
8 жовтня на фронті: 10 обстрілів неподалік від 8 селищ та сіл, росіянами важко поранено українського воїна
07:00
Україна - Фінляндія, матч відбору ЧС-2022
Фінляндія - Україна: де та коли дивитись важливий матч у кваліфікації ЧС-2022
00:55
збірна України
ЧС-2022: який вигляд має турнірна таблиця групи України перед матчем проти Фінляндії
2021, п'ятниця
8 жовтня
23:39
Німеччина - Румунія
Німеччина на останніх хвилинах врятувалась від сенсаційної нічиєї у відборі на ЧС-2022
23:18
Золотий м'яч
Золотий м'яч 2021: France Football назвав всіх претендентів на нагороду
23:10
Окупанти у Криму оштрафували чоловіка, який приходив до будівлі ФСБ підтримати сім'ю політв'язнів Ахтемових
22:55
НАТО
У НАТО оголосили дату та тематику наступного саміту
22:42
У Японії представили електричний літак із вертикальним зльотом
22:42
Еліна Світоліна
Світоліна перемогла чешку в другому колі престижного турніру WTA в США
22:26
РФ визнала проєкт розслідувань Bellingcat "іноагентом"
22:12
Еміне Джапарова
"Сказати, що ми стривожені - нічого не сказати": Джапарова в ООН закликала тиснути на РФ за фактичний аншлюс Білорусі і перетворення її на військову базу
22:06
У Києві пікетували концерт російської співачки Круг у Жовтневому палаці на Алеї Небесної сотні
21:43
Зеленський знову бреше, і в цьому - нічого нового, - пресслужба "Євросолідарності"
21:34
Дональд Туск
"Операція по виведенню Польщі з Європи розпочалась": лідер опозиції Туск закликав жителів Варшави вийти на вулиці
21:21
Франція U21 - Україна U21
Збірна Франції розтрощила Україну у відборі на Євро-2023
21:11
У Києві забудовник почав роботи на Микільській Слобідці, Кличко відправив двох заступників на місце подій
21:07
Михайло Романчук
Плавець Романчук заявив про амбітні плани на Олімпіаду-2024
21:00
Обговорили загрози від "Північного потоку-2": заступниця помічника Блінкена зустрілася з Єрмаком
20:47
ЄС
ЗМІ оприлюднили можливу підсумкову заяву саміту Україна-ЄС, який запланований на 12 жовтня
20:25
Наріман Джелялов
Окупанти в Криму запроторили заступника голови Меджлісу Джелялова до психлікарні проти його волі, - Полозов
20:13
Інфографіка
Тайсон Ф'юрі
Вдарив би цю повію головою, - Ф'юрі пригадав зірвану дуель поглядів з Вайлдером
20:02
На саміті Україна-ЄС союз представлять дер Ляєн та Мішель
19:49
Михайло Радуцький
Голова комітету Ради Радуцький назвав наступні професії, для яких можуть запровадити обов'язкову COVID-вакцинацію
19:44
У центрі Києва поліція зі штовханиною відібрала банер у активістів, які вимагали запровадити санкції РНБО проти Коломойського
19:19
Олександр Петраков
Так буде завжди, - тренер збірної України Петраков дав дуже лаконічну прес-конференцію перед матчем проти Фінляндії
19:15
Володимир Зеленський
Захоплення Росією українських моряків: Зеленський затвердив склад делегації до Арбітражного трибуналу
18:59
Ліонель Мессі
Я сподівався, що Мессі гратиме за нас безкоштовно, - президент "Барселони" зробив несподівану заяву
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV