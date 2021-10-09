Адель схудла, зустріла нове кохання і вчиться жити без смартфона

В ньому вона описала останні зміні в своєму житті, розповідає Еспресо.TV.



Найголовніші уривки з цієї розмови оприлюднено в офіційному інстаграмі видання.

Скидати зайву вагу, каже Адель, вона почала заради того, аби знизити рівень тривожності.

“На тренуваннях я стала відчувати себе краще. Мова ніколи не йшла про те, щоб схуднути. Йшлося про те, щоб стати сильнішою і приділяти собі якомога більше часу собі кожен день без телефону. Я звикла до цього. Я тренуюся двічі чи тричі на день з тренером”, - поділилася власним досвідом співачка.



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Також Адель пояснила, чому після розриву стосунків з американським бізнесменом Саймоном Конеккі вона зустрічається саме зі спортивним агентом Річем Полом.



"У мене були побачення до Річа, але невдалі… Ті хлопці ненавиділи це. Для них було стресом, коли їх бачили на вулиці зі мною. У той час як його це зовсім не бентежить. Він прекрасний. Він до біса смішний і розумний", - пояснила зірка.



Слід наголосити, що Адель повертається у музику після 6-річної перерви.



15 жовтня вийде її новий сингл Easy on Me.





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