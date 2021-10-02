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Головна Культура Нова вокалістка гурту ТіК розповіла про себе та стосунки з Бронюком

Нова вокалістка гурту ТіК розповіла про себе та стосунки з Бронюком

2 жовтня, 2021 субота
17:31
Культура

Анастасія Шлосер, що замінила вокалістку ТІКу Вікторію Газіну, коли та пішла у декретну відпустку, походить з містечка Ямпіль на Дністрі. Працює вчителькою музики

Про це передає Еспресо.TV.

"Я вже 16 років не живу в Ямполі, але пам’ятаю там кожен камінчик, кожну стежку, рідну школу, вокальну студію, мій клас бандури та першу вчительку музики. І так сталось, що буквально через 2 місяці після мого приходу в ТІК ми приїхали давати концерт саме в Ямполі… Дуже щеміло в серці, на виступ прийшла рідня, хрещені, друзі по школі… Колись я про таке мріяла і тут все збулось, як у казці. Так легко бути щасливою, коли ти співаєш із гарною компанією, мандруєш всією Україною, бачиш стільки міст та людей… І при всьому цьому встигаєш ще вчитись і викладати музику в Вінницько-Хутірській дитячій школі мистецтв у Вінниці. В це важко повірити, але я встигаю скрізь, і творчість зовсім не заважає отримувати весь букет емоцій від цього вічного руху", - розповіла Анастасія в інтерв'ю вінницькій газеті 33 канал.

Так, вчительську працю Настя Шлосер, не лишила.

"На жаль, професія вчителя не цінується в Україні ні батьками, ні державою… Але я вдячна своїм вчителям у музиці та житті, а тому продовжую їхню справу і знаходжу для кожного учня час та увагу. І пісня про вчительку - в моєму ТОПі", - сказала вона.

Співачка не заміжня, але вже має коханого.

"Моє серце не вільне, але я незаміжня. Своє кохання я зустріла на концерті. Якщо буду виходити заміж, то на весіллі будуть співати ТІК і я", - зазначила Анастасія.

Особлих дієт, з її словами, не дотримується. Навпаки, полюбляє сало.

"Найбільше я люблю сало, наше вінницьке сало! Я їм все, але не гладшаю. Бо артист - це не робота, це стан душі, це - драйв", - додала Настя Шлосер.

Також вона вдячна Віктору Бронюку за запрошення долучитися до віркової команди. 

"Віктор дуже світла і позитивна людина, із якою одне задоволення бути на одній сцені", - наголосила Анастасія.


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українська музика
вчителька
Дністер
Вінниця
ТІК
новини Вінниці
Віктор Бронюк
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