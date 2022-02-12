Адмінбудівлі, Кримський канал, заворушення. На Херсонщині пройшли навчання з нейтралізації провокацій Росії

Тренування відбувалися у двох населених пунктах Херсонської області - Каланчак та Новоолексіївка, розповіли у Національній поліції.



"За легендою навчань, за допомогою ЗМІ та соціальних мереж, які транслюються на тимчасово окупованих територіях і окремих районах материкової України, відбувається інформаційно-психологічна операція. Серед населення прикордонних міст розповсюджують інформацію про важкий стан, що виник в енергетичному секторі. У результаті відбуваються масові заворушення, спроби підірвати дамби на Північнокримському каналі, щоб відновити водопостачання на територію АР Крим, захоплення адміністративних будівель", - йдеться у повідомленні.







Реагуючи на умовні загрози, підрозділи відпрацьовували:

- розгортання роботи оперативного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації, пов'язаної з вимкненням населеного пункту від постачання електроенергії;

- проведення спецоперації зі стабілізації оперативної обстановки на умовному кордоні з тимчасово окупованими територіями;

- ліквідацію масових заворушень із затриманням озброєних зловмисників та звільненням захоплених адміністративних будівель;

- протидію незаконному перетину пунктів пропуску на кордоні для організації масових акцій протесту та підвезенню їх учасників ззовні;

- виявлення, блокування та ліквідація збройних груп та ДРГ;

- відновлення нормального функціонування інфраструктури населеного пункту.



На навчаннях був присутній президент України Володимир Зеленський.





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