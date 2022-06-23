Адміністрація Байдена може оголосити про додаткову військову допомогу Україні вже сьогодні, - CNN
Очікується, що сьогодні, 23 червня, адміністрація Байдена публічно оголосить про черговий пакет військової допомоги Україні
Про це повідомляє CNN з посиланням на слова американського чиновника.
Джерело на правах анонімності повідомило, що пакет включатиме додаткові високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), а також артилерійські боєприпаси. Ймовірно, що загальна сума пакету не перевищуватиме 500 мільйонів доларів.
В адміністрації заявили, що США продовжуватимуть регулярно надавати Україні допомогу в галузі безпеки.
- 23 червня міністр оборони України повідомив, що американські системи залпового вогню HIMARS прибули в Україну.
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