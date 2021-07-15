Адвокати оскаржують домашній арешт Медведчука, - нардеп
Адвокати лідера ОПЗЖ та кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука подали апеляцію на продовження йому терміну домашнього арешту
Про це повідомив нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін у Facebook.
"Адвокати Медведчука подали апеляцію на продовження терміну домашнього арешту. Цікавий буде процес", - написав він.
- Нагадаємо, 11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у держзраді та замаху на розкрадання ресурсів у Криму двом народним депутатам України Віктору Медведчуку та Тараса Козака.
- 12 травня Медведчук прийшов для вручення йому підозри до Офісу генпрокурора.
- Печерський райсуд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.
- 21 травня Київський апеляційний суд залишив без змін рішення про цілодобовий домашній арешт Віктора Медведчука.
- 7 липня суд продовжив розслідування справи Медведчука на пів року - до 11 листопада.
- 9 липня Медведчуку продовжили домашній арешт до 7 вересня.
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