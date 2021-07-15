Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією Адвокати оскаржують домашній арешт Медведчука, - нардеп

Адвокати оскаржують домашній арешт Медведчука, - нардеп

15 липня, 2021 четвер
12:51
війна з Росією Віктор Медведчук

Адвокати лідера ОПЗЖ та кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука подали апеляцію на продовження йому терміну домашнього арешту

Про це повідомив нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін у Facebook.

"Адвокати Медведчука подали апеляцію на продовження терміну домашнього арешту. Цікавий буде процес", - написав він.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 
Ренат Кузьмін
Віктор Медведчук
домашній арешт
ОПЗЖ
Читайте також:
Путин
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
13 липня, 2021 вiвторок
"Вас нет, но мы вас уничтожим". Що насправді хотів сказати Путін статтею про Україну?
Верховна Рада
14 липня, 2021 середа
Рада перейменувала День захисника України
Роналду та Моурінью
14 липня, 2021 середа
"Роналду - ідіот": У Іспанії оприлюднили записи телефонних розмов президента "Реалу"
Київ
+24
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.18
    Купівля 27.18
    Продаж 27.39
  • EUR
    Купівля 32.06
    Продаж 32.43
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
15 липня
14:14
У Хмельницькому перейменували 24 вулиць та провулків: прибрали назви часів СРСР та царської Росії
14:06
Рада ратифікувала угоду з ЄІБ для отримання 300 млн грн на енергоефективність
14:04
На КПВВ "Чаплинка" на адмінмежі з Кримом продовжено ремонтні роботи до 15 серпня
13:48
потонув українець
У Польщі в озері потонув 52-річний українець
13:47
ООС
Окупанти на Донбасі поранили двох бійців ЗСУ
13:42
Євген Селін (ліворуч)
Футболіст збірної України повернувся до УПЛ після 6 років у іноземних клубах
13:35
Дмитро Пєсков
Усі лідери "нормандського" формату виступають за проведення саміту, - Пєсков
13:31
Як отримати свідоцтво про вакцинацію від COVID-19: пояснення Ляшка
13:29
Екскерівника Держгеокадастру Київщини підозрюють у незаконній передачі земель на 1,2 млрд грн
13:25
Конор Макгрегор
Президент UFC розповів про стан Макгрегора після моторошної поразки
13:18
Рада розблокувала підписання закону про штрафи за відмову від вагового контролю на дорогах
13:15
"Слуги" зібрали понад 226 підписів під поданням на призначення Монастирського, - нардепка Кравчук
13:03
Софія Федина
"Монастирський є людиною Зеленського і з близького кола Авакова", − Софія Федина
13:00
зеленський аваков
Колишній майбутній. Чи стане Аваков “чорним лебедем” Зеленського?
12:55
Нова пошта пропонує змінити законодавство про захист споживачів для припинення тиску контролюючих органів на бізнес
12:50
"Не пріоритетна група ризику": Ляшко щодо COVID-вакцинації дітей
12:44
Флорентіно Перес
З "Реалу" хотіли здерти 10 млн євро за скандальні записи розмов президента клубу
12:32
В Україні створять 125 спеціалізованих служб підтримки для постраждалих від насильства
12:31
Рада спростила приєднання до електромереж в Україні
12:23
У Сумах ввели комендантську годину для дітей до 16 років
12:11
Україна може стати ключовим постачальником сировини для технологій майбутнього в Європу, - Шефчович
12:06
Звинувачують в контрабанді наркотиків: у Туреччині затримали судно з українським екіпажем, чотирьох осіб заарештовано
12:02
Томас Бах
У стилі селфі: Церемонії нагородження на Олімпіаді-2020 відбуватимуться у незвичному форматі
11:58
Рада взяла до відома Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки
11:57
Україна отримала перший турецький безпілотник для ВМС, - Таран
11:38
Європрапор
ЄС надасть Україні новий транш допомоги після судової реформи. - віцепрезидент Єврокомісії
11:35
Іван Редкач
Скандальний український боксер назвав Ломаченка "колишньою дівчиною" Лопеса
11:35
Юрій Вітренко
Нафтогаз працює над зміною підходу до постачання газу споживачам, - Вітренко
11:23
Вдарилася головою: в нічній ДТП у Києві постраждала ведуча 1+1 Соломія Вітвіцька
11:15
обстріл з міномета
ООН назвала загальне число жертв війни з РФ
11:06
Файне місто
Організатори фестивалю "Файне місто" пояснили, чому запросили російських співаків
11:01
Еліна Світоліна та Гаель Монфіс
Наречений Світоліної оголосив дату одруження з українською тенісисткою
10:58
Рада
Рада схвалила за основу законопроєкт про удосконалення корпоративного управління
10:55
Олександр Корнієнко
"Не бачу кращого варіанту для Харкова": Корнієнко припустив висунення Авакова кандидатом у мери
10:50
Словенія дозволила в'їзд українцям
10:48
Видавництво "Білка"
"Аполітичні й поза релігією": видавник книг про війну поскаржився на недопуск до участі у фестивалі "Зелена хвиля"
10:35
Олександр Усик
З нокаутом під завісу: Британський важковаговик змалював приголомшливий сценарій бою Усик - Джошуа
10:30
Віктор Ляшко
"Хворіє невелика кількість людей": Ляшко пояснив, чи можуть COVID-вакциновані заразитися штамом "Дельта"
10:27
Нікополь
Нікополь, Покров, Марганець хочуть об’єднатися, щоб повернути пільгу на е/е та покращити екологічну ситуацію, — активістка Юлія Бонд
10:17
Арсен Аваков
Рада прийняла відставку Авакова
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV