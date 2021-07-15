Адвокати оскаржують домашній арешт Медведчука, - нардеп

Про це повідомив нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін у Facebook.



"Адвокати Медведчука подали апеляцію на продовження терміну домашнього арешту. Цікавий буде процес", - написав він.

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