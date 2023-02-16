АЕК - "Дніпро-1": де дивитися матч 1/16 фіналу Ліги конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Гра у Ларнаці розпочнеться о 22:00. Наживо її покаже Megogo.

На груповому раунді Ліги конференцій "Дніпро-1" фінішував другим у квартеті E слідом за нідерландським АЗ та випередив "Аполлон" з Кіпру та "Вадуц" з Ліхтенштейну.

АЕК розпочав виступи у єврокубках у Лізі Європи, де у кваліфікації здолав саме "Дінпро-1" (2:1, 3:0). У квартеті B кіпріоти стали третіми. Вони випередили київське "Динамо" (1:0, 3:3), поступилися у боротьбі за вихід до наступного раунду турніру турецькому "Фенербахче" і французькому "Ренну" та отримали право зіграти у Лізі конференцій.

Ліга конференцій

1/16 фіналу. 1-й матч

АЕК (Ларнака, Кіпр) - "Дніпро-1" (Україна)

16 лютого

Ларнака, АЕК Arena

Початок - 22:00

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