АЕК - "Дніпро-1": де дивитися матч 1/16 фіналу Ліги конференцій
У четвер, 16 лютого, у першому матчі 1/16 фіналу Ліги конференцій "Дніпро-1" зустрічається на Кіпрі з АЕК
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гра у Ларнаці розпочнеться о 22:00. Наживо її покаже Megogo.
На груповому раунді Ліги конференцій "Дніпро-1" фінішував другим у квартеті E слідом за нідерландським АЗ та випередив "Аполлон" з Кіпру та "Вадуц" з Ліхтенштейну.
АЕК розпочав виступи у єврокубках у Лізі Європи, де у кваліфікації здолав саме "Дінпро-1" (2:1, 3:0). У квартеті B кіпріоти стали третіми. Вони випередили київське "Динамо" (1:0, 3:3), поступилися у боротьбі за вихід до наступного раунду турніру турецькому "Фенербахче" і французькому "Ренну" та отримали право зіграти у Лізі конференцій.
Ліга конференцій
1/16 фіналу. 1-й матч
АЕК (Ларнака, Кіпр) - "Дніпро-1" (Україна)
16 лютого
Ларнака, АЕК Arena
Початок - 22:00
Пряма трансляція на Megogo
- 16 лютого у Варшаві донецький "Шахтар" зіграє проти французького "Ренна" в 1/16 фіналу Ліги Європи.
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