Аеропорт "Бориспіль" навесні відновить роботу терміналу F, якого закрили на початку пандемії

Про це повідомляє Avianews.



Видання пише, що цей аеровокзальний комплекс закрили 2 роки тому після введення обмежень на подорожі по всьому світу та значного падіння пасажиропотоку. Для економії коштів усі рейси зосередили у терміналі D, який на той момент був напівпорожнім.



Роботу терміналу F вирішили відновити для розвантаження основного терміналу D. Фінплан аеропорту Бориспіль на 2022 рік передбачає обслуговування 13,1 млн пасажирів - у пікові години пропускна здатність терміналу D не зможе впоратися з фактичним числом пасажирів, які вилітають або прилітають.



За словами представника аеропорту, в аеровокзальному комплексі F обслуговуватимуть пасажирів лоукостерів та авіакомпаній, які спеціалізуються на прямих перельотах. Наразі аеропорт веде переговори з такими авіаперевізниками про зміну терміналу, проте поки що не готовий оприлюднити їх список.



На підприємстві пообіцяли, що цей переїзд буде добровільним.



Ставки зборів в обох терміналах F і D будуть однаковими. Такий підхід пояснили тим, що збори регулюються законодавством, а воно не передбачає окремих ставок для різних терміналів.



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