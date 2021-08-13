Аеропорт "Житомир" прийняв перший міжнародний рейс
Аеропорт "Житомир" прийняв перший міжнародний рейс зі США
Про це у Facebook повідомила пресслужба Держприкордонслужби.
Згідно з повідомленням, в аеропорту "Житомир" прикордонники оформили перший літак. Він прилетів із США з двома громадянами України на борту.
Зазначається, що літак візьме участь у космічному фестивалі Korolov Avia Fest 2021, який відбудеться у Житомирі на вихідних.
У пресслужбі нагадали, що новий пункт пропуску в аеропорту Житомира був відкритий 30 червня цього року.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.64
Купівля 26.64Продаж 26.86
-
EUR
Купівля 31.21Продаж 31.59
- Актуальне
- Важливе