Аеропорт "Житомир" прийняв перший міжнародний рейс

Про це у Facebook повідомила пресслужба Держприкордонслужби.



Згідно з повідомленням, в аеропорту "Житомир" прикордонники оформили перший літак. Він прилетів із США з двома громадянами України на борту.



Зазначається, що літак візьме участь у космічному фестивалі Korolov Avia Fest 2021, який відбудеться у Житомирі на вихідних.



У пресслужбі нагадали, що новий пункт пропуску в аеропорту Житомира був відкритий 30 червня цього року.

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