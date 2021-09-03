Афганський опір заявив, що бійці оточили велику групу талібів у долині Панджшер

Про це він сказав в ефірі ВВС, передає Інтерфакс-Україна.

"Кілька сотень талібів опинились у пастці. У них закінчуються боєприпаси, і зараз вони обговорюють умови того, щоб здатися", - сказав Назарі.

Він також спростував повідомлення про те, що таліби встановили контроль над провінцією Панджшер, закликавши не вірити "їх пропаганді".

"Машина пропаганди "Талібану" продовжує публікувати одні й ті самі заяви про те, що Панджшер упав. Так вже було минулого тижня, але все це - неправда. Все якраз навпаки: Фронт національного опору змусив їх відступати", - сказав він.

Нагадаємо, Талібан заявив, що захопив провінцію Панджшер — останню, яка була не під контролем руху.