Афганський опір заявив, що бійці оточили велику групу талібів у долині Панджшер
Представник Фронту національного опору Афганістану Алі Назарі заявив, що бійці оточили велику групу талібів на північному сході долини Панджшер
Про це він сказав в ефірі ВВС, передає Інтерфакс-Україна.
"Кілька сотень талібів опинились у пастці. У них закінчуються боєприпаси, і зараз вони обговорюють умови того, щоб здатися", - сказав Назарі.
Він також спростував повідомлення про те, що таліби встановили контроль над провінцією Панджшер, закликавши не вірити "їх пропаганді".
"Машина пропаганди "Талібану" продовжує публікувати одні й ті самі заяви про те, що Панджшер упав. Так вже було минулого тижня, але все це - неправда. Все якраз навпаки: Фронт національного опору змусив їх відступати", - сказав він.
- Нагадаємо, Талібан заявив, що захопив провінцію Панджшер — останню, яка була не під контролем руху.
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