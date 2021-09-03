Талібан заявив, що взяв під контроль останню провінцію Афганістану, сили опору заперечують інформацію
Талібан заявив, що захопив провінцію Панджшер — останню, яка була не під контролем руху
Про це повідомляє Reuters.
Інформацію про захоплення регіону виданню підтвердили три анонімні джерела серед членів руху.
Водночас Національний фронт опору, що протистоїть талібам в провінції Панджер, заперечує цю інформацію.
"Бійці НФО відбили всі ворожі атаки на наших територіях за останні 24 години, а ворожі ополченці тікають. Сили НФО оточили бойовиків Талібану", — зазначено у Twitter руху опору.
- Нагадаємо, 15 серпня вранці таліби оточили Кабул та почали без бою заходити до міста. Талібан заявив, що контролює усю територію Афганістану.
- В день святкування 102 річниці незалежності країни від Британської імперії, 19 серпня, "Талібан" заявив про перейменування країни в "Ісламський емірат Афганістан".
- 24 серпня "Талібан" не погодився продовжити евакуацію з Кабула після 31 серпня.
- 25 серпня президент США Джо Байден заявив, що США готові завершити евакуацію людей з Афганістану до 31 серпня.
- У Афганістані залишається близько 150 громадян США та 1,8 тис. співробітників посольства, яких уряд планує евакуювати за 36 годин та припинити рятувальну операцію, стверджують джерела журналістів у Вашингтоні.
- 26 серпня в результаті вибухів в столиці Афганістану протягом дня загинули 90 афганців, більше 150 отримали поранення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.83
Купівля 26.83Продаж 27.07
-
EUR
Купівля 31.73Продаж 32.14
- Актуальне
- Важливе