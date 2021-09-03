Талібан заявив, що взяв під контроль останню провінцію Афганістану, сили опору заперечують інформацію

Про це повідомляє Reuters.



Інформацію про захоплення регіону виданню підтвердили три анонімні джерела серед членів руху.



Водночас Національний фронт опору, що протистоїть талібам в провінції Панджер, заперечує цю інформацію.

"Бійці НФО відбили всі ворожі атаки на наших територіях за останні 24 години, а ворожі ополченці тікають. Сили НФО оточили бойовиків Талібану", — зазначено у Twitter руху опору.

