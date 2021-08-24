"Талібан" може заборонити евакуацію з Кабулу після 31 серпня

Про це повідомляє Укрінформ.



За словами прессекретаря талібів Забіхулли Муджахіда, є достатньо часу, щоб евакуювати іноземних громадян раніше встановленого терміну - 31 серпня.



"31 серпня - це час, який дається (для евакуації - ред.), після цього це (евакуація - ред.) суперечить угоді... Усі люи повинні бути вивезені до цієї дати. Після цього ми не дозволимо їм (покинути Афганістан - ред.), ми займемо іншу позицію", - цитує агентство слова Муджахіда.



В агентстві нагадали, що США раніше заявили про намір вивезти усі свої війська з Афганістану до 31 серпня. Президент США Джо Байден висловив сподівання, що переносити цю дату не буде потреби.



Муджахід також заявив, що іноземним посольствам буде забезпечена безпека і закликав їх не закриватися та не припиняти роботу в Афганістані.

Нагадаємо, 15 серпня вранці таліби оточили Кабул та почали без бою заходити до міста. Талібан заявив, що контролює усю територію Афганістану.

В день святкування 102 річниці незалежності країни від Британської імперії, 19 серпня, "Талібан" заявив про перейменування країни в "Ісламський емірат Афганістан".