"Талібан" може заборонити евакуацію з Кабулу після 31 серпня
"Талібан" не погодився продовжити евакуацію з Кабула після 31 серпня
Про це повідомляє Укрінформ.
За словами прессекретаря талібів Забіхулли Муджахіда, є достатньо часу, щоб евакуювати іноземних громадян раніше встановленого терміну - 31 серпня.
"31 серпня - це час, який дається (для евакуації - ред.), після цього це (евакуація - ред.) суперечить угоді... Усі люи повинні бути вивезені до цієї дати. Після цього ми не дозволимо їм (покинути Афганістан - ред.), ми займемо іншу позицію", - цитує агентство слова Муджахіда.
В агентстві нагадали, що США раніше заявили про намір вивезти усі свої війська з Афганістану до 31 серпня. Президент США Джо Байден висловив сподівання, що переносити цю дату не буде потреби.
Муджахід також заявив, що іноземним посольствам буде забезпечена безпека і закликав їх не закриватися та не припиняти роботу в Афганістані.
- Нагадаємо, 15 серпня вранці таліби оточили Кабул та почали без бою заходити до міста. Талібан заявив, що контролює усю територію Афганістану.
- В день святкування 102 річниці незалежності країни від Британської імперії, 19 серпня, "Талібан" заявив про перейменування країни в "Ісламський емірат Афганістан".
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