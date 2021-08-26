США планують за 36 годин забрати з Кабулу понад 1,8 тис. афганців та завершити евакуацію, - СNN

Про це пише СNN.



За оцінками джерела, знайомого з ситуацією, в Афганістані залишилося 150 американських громадян, яким Сполучені Штати повинні доправити до аеропорту.



Джерело повідомило, що це та кількість громадян США, що залишилась у Афганістані, станом на 8 ранку 26 серпня за афганським часом.



Опівночі за місцевим часом 200 людей евакуювали на базу, а звідти - на літак. Таким чином загальна кількість евакуйованих громадян США з 14 серпня зросла до 4,7 тис., додало джерело.



У заяві йдеться про те, що кількість амеиканців, які потребують евакуації, менша, ніж ззаявляв держсекретар США Ентоні Блінкен.



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Блінкен заявив у середу вдень, що було виявлено 500 американців, яким потрібна допомога, щоб дістатися до аеропорту. Блінкен додав, що ще 1000 потребують допомоги.

"Американські громадяни все ще прибувають, але їх пріоритет змістився на місцевий персонал", - повідомило джерело видання.

За даними джерела, близько 1800 місцевих афганських співробітників посольства США ще повинні дістатися до аеропорту. Він також додав, що американські військові вже забрали 1300 місцевих співробітників і евакуювали їх.

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За словами джерела, доступ до аеропорту стає все важчим: всі ворота на базі зачинені, крім тієї, яку афганські сили безпеки неофіційно використовували для привезення своїх евакуйованих.