Афінська декларація між Туреччиною та Грецією — виклик божевільному світу
Ердоган зробив крок назустріч грецькому колезі Кіріакосу Міцотакісу. В наші часи суцільного безглуздя і цей крок — показовий
Може?
От здається вже, що весь світ котиться в прірву.
Після нападу великої орди з РФ на Україну усі сатаністи в усьому світі зрозуміли: світ змінився.
- Порушувати міжнародне право — можна.
- Вбивати та мучити людей — можна.
- Ну, раз утирку Путіну можна, - то й усім ушльопкам можна.
- І виліз з підвалів ХАМАС (та й "Хезболла" вошкається).
- Позирає на Тайвань дядечко Сі.
- І навіть дурник Мадуро на іншому кінці планети — щось там хоче від Гаяни.
Знову ж руки усім розв'язав Путін.
Системи безпеки у світі більше не існує. Де ООН? Де ОБСЄ?
Лавров дозволяє собі у Скоп'є знущатися з усіх європейських політиків. І всі утираються.
Але ось прийшла і гарна новина.
Коли все котиться у прірву — Туреччина і Греція підписують "Афінську декларацію". Всю історію греки та турки, прямо скажемо, недолюблювали одне одного.
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Але зараз дядечко Ердоган зробив крок назустріч грецькому колезі Кіріакосу Міцотакісу, і вони підписали хоч і не супер-пупер угоду, а лише декларацію.
В наші часи суцільного безглуздя і цей крок — показовий.
Від Ердогана навіть не ждав.
Може, все ж обійдеться?
Може, вдасться зупинитися за крок до світової війни?
Як у Карибську кризу 1962 року?
Боже, бережи цей божевільний світ.
Він все-таки прекрасний.
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