Може?

От здається вже, що весь світ котиться в прірву.

Після нападу великої орди з РФ на Україну усі сатаністи в усьому світі зрозуміли: світ змінився.

Порушувати міжнародне право — можна.

Вбивати та мучити людей — можна.

Ну, раз утирку Путіну можна, - то й усім ушльопкам можна.

І виліз з підвалів ХАМАС (та й "Хезболла" вошкається).

Позирає на Тайвань дядечко Сі.

І навіть дурник Мадуро на іншому кінці планети — щось там хоче від Гаяни.

Знову ж руки усім розв'язав Путін.

Системи безпеки у світі більше не існує. Де ООН? Де ОБСЄ?

Лавров дозволяє собі у Скоп'є знущатися з усіх європейських політиків. І всі утираються.

Але ось прийшла і гарна новина.

Коли все котиться у прірву — Туреччина і Греція підписують "Афінську декларацію". Всю історію греки та турки, прямо скажемо, недолюблювали одне одного.

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Але зараз дядечко Ердоган зробив крок назустріч грецькому колезі Кіріакосу Міцотакісу, і вони підписали хоч і не супер-пупер угоду, а лише декларацію.

В наші часи суцільного безглуздя і цей крок — показовий.

Від Ердогана навіть не ждав.

Може, все ж обійдеться?

Може, вдасться зупинитися за крок до світової війни?

Як у Карибську кризу 1962 року?

Боже, бережи цей божевільний світ.

Він все-таки прекрасний.