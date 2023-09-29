Африканська футбольна збірна погодилась на товариський матч з Росією, але відмовляється грати в РФ

Про це повідомляє російське медіа Sport24.

За словами росЗМІ, генеральний секретар Федерації футболу Кенії Баррі Отієно підтвердив товариську гру, яка пройде в Туреччині.

"Усі деталі щодо організації товариського матчу узгоджені. Збірна Кенії та Росії зіграють 16 жовтня в Анталії на стадіоні готелю Titanic Mardan Sports Complex. Інші варіанти ми не розглядали й одразу ж погодились провести товариський матч збірних у Туреччині", - ймовірно, сказав Отієно.

Раніше матч з росіянами також погодився зіграти Камерун. Матч пройде 12 жовтня у Москві.