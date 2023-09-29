Африканська футбольна збірна погодилась на товариський матч з Росією, але відмовляється грати в РФ
Футбольна збірна країни-терориста Росії проведе товариський матч з Кенією, гра запланована на 16 жовтня
Про це повідомляє російське медіа Sport24.
За словами росЗМІ, генеральний секретар Федерації футболу Кенії Баррі Отієно підтвердив товариську гру, яка пройде в Туреччині.
"Усі деталі щодо організації товариського матчу узгоджені. Збірна Кенії та Росії зіграють 16 жовтня в Анталії на стадіоні готелю Titanic Mardan Sports Complex. Інші варіанти ми не розглядали й одразу ж погодились провести товариський матч збірних у Туреччині", - ймовірно, сказав Отієно.
Раніше матч з росіянами також погодився зіграти Камерун. Матч пройде 12 жовтня у Москві.
- УЄФА відсторонила РФ від турнірів, але вже повернула команди U-17 до участі в нейтральному статусі.
- Після початку повномасштабної війни російська збірна ізольована від матчів з топ-збірними. Від 24 лютого 2022 року представники країни-терориста грали з Киргизстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Іраном, Іраком та Єгиптом.
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