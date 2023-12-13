Агент ФСБ з Харкова проведе 15 років у тюрмі за підготовку диверсій проти ЗСУ
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав агент ФСБ, який у Харкові готував диверсії проти українських льотчиків та спецпризначенців
Про це пише пресцентр СБУ.
Зазначається, що зловмисником виявився місцевий житель, який у листопаді 2022 року був дистанційно завербований кадровим співробітником оперативної групи ФСБ у Бєлгородській області Саліцевим А.П.
"У поле зору окупанта чоловік потрапив через свого брата – військового ЗС РФ у запасі, який проживає на території країни-агресора", - написали правоохоронці.
Зазначається, що насамперед він намагався встановити місця тимчасової дислокації та проживання українських захисників, а також маршрути їхнього пересування на власних автомобілях.
Крім цього, чоловік виконував завдання щодо виявлення замаскованих підприємств оборонно-промислового комплексу на території регіону.
"Контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ у результаті спецоперації в Харкові у березні цього року. Завдяки оперативному реагуванню українська спецслужба запобігла вчиненню диверсій з боку російської спецслужби", - йдеться у повідомленні.
Суд визнав російського агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив йому 15 років тюрми.
- Київський районний суд Харкова 13 листопада визнав винним 38-річного чоловіка, який 1 березня 2022 року навів російську ракету на будівлю Харківської ОВА
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