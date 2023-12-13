Агент ФСБ з Харкова проведе 15 років у тюрмі за підготовку диверсій проти ЗСУ

Про це пише пресцентр СБУ.

Зазначається, що зловмисником виявився місцевий житель, який у листопаді 2022 року був дистанційно завербований кадровим співробітником оперативної групи ФСБ у Бєлгородській області Саліцевим А.П.

"У поле зору окупанта чоловік потрапив через свого брата – військового ЗС РФ у запасі, який проживає на території країни-агресора", - написали правоохоронці.

Зазначається, що насамперед він намагався встановити місця тимчасової дислокації та проживання українських захисників, а також маршрути їхнього пересування на власних автомобілях.

Крім цього, чоловік виконував завдання щодо виявлення замаскованих підприємств оборонно-промислового комплексу на території регіону.

"Контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ у результаті спецоперації в Харкові у березні цього року. Завдяки оперативному реагуванню українська спецслужба запобігла вчиненню диверсій з боку російської спецслужби", - йдеться у повідомленні.

Суд визнав російського агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив йому 15 років тюрми.