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Агент розповів, де зараз перебуває Луческу, і чи готовий він повернутись до роботи

17 листопада, 2023 п'ятниця
03:28
Спорт Мірча Луческу

Агент Мірчі Луческу, Аркадій Запорожану, заявив, що зараз його клієнт не веде переговори зі жодним з клубів

Про це повідомляє iAM Sport.

За словами Запорожану, Мірча Луческу взяв паузу, щоб побути з сім’єю

"Ні, він не отримував жодних пропозицій. Він може вільно розмовляти з тим, хто йому дзвонить або пропонує йому зустріч, але конкретних пропозицій немає. Це радше обговорення намірів. Я зараз перебуваю у Києві, а він у Бухаресті. Звісно, ми зв’язуємося кілька разів на день, але вдаватися в подробиці зараз не буду", – сказав агент Аркадій Запорожану.

Відставка Мірчі Луческу

У п'ятницю, 3 листопада, донецький "Шахтар" переміг київське "Динамо" в Українській Прем'єр-лізі. Після матчу Мірча Луческу повідомив, що йде у відставку.

Луческу очолював "Динамо" з 2020 року. У минулому сезоні кияни посіли в прем'єр-лізі четверте місце. Контракт румунського тренера був розрахований до літа 2024 року.

Разом з "Динамо" Мірча Луческу виграв УПЛ в сезоні 2020/21, Кубок України 2020/21 та Суперкубок України у 2021 році. 

З 2004-го до 2016 року Луческу очолював "Шахтар". З "гірниками" виграв 8 чемпіонських титулів УПЛ та Кубок УЄФА-2009.

футбол
Динамо
Шахтар
Румунія
УПЛ
чемпіонат України
Мірча Луческу
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