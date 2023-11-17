Агент розповів, де зараз перебуває Луческу, і чи готовий він повернутись до роботи
Агент Мірчі Луческу, Аркадій Запорожану, заявив, що зараз його клієнт не веде переговори зі жодним з клубів
Про це повідомляє iAM Sport.
За словами Запорожану, Мірча Луческу взяв паузу, щоб побути з сім’єю
"Ні, він не отримував жодних пропозицій. Він може вільно розмовляти з тим, хто йому дзвонить або пропонує йому зустріч, але конкретних пропозицій немає. Це радше обговорення намірів. Я зараз перебуваю у Києві, а він у Бухаресті. Звісно, ми зв’язуємося кілька разів на день, але вдаватися в подробиці зараз не буду", – сказав агент Аркадій Запорожану.
Відставка Мірчі Луческу
У п'ятницю, 3 листопада, донецький "Шахтар" переміг київське "Динамо" в Українській Прем'єр-лізі. Після матчу Мірча Луческу повідомив, що йде у відставку.
Луческу очолював "Динамо" з 2020 року. У минулому сезоні кияни посіли в прем'єр-лізі четверте місце. Контракт румунського тренера був розрахований до літа 2024 року.
Разом з "Динамо" Мірча Луческу виграв УПЛ в сезоні 2020/21, Кубок України 2020/21 та Суперкубок України у 2021 році.
З 2004-го до 2016 року Луческу очолював "Шахтар". З "гірниками" виграв 8 чемпіонських титулів УПЛ та Кубок УЄФА-2009.
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