Агент розповів, як іменитий тренер вмовляв італійський топ-клуб придбати Зінченка
Агент Олександра Зінченка Алан Прудніков розповів, як велися переговори про перехід українця в італійський "Наполі"
Про це повідомляє "Трибуна".
За словами Пруднікова, тренер Мауріціо Саррі вмовляв президента "Наполі" купити Зінченка.
"Ми прилітали і вели переговори з "Наполі". Не можу розголошувати деталі тієї історії, але вони запропонували за Сашу найбільші гроші в Європі. Вони шалено його хотіли. Саррі просто вмовляв керівництво купити Зінченка. І зараз керівництво "Наполі" зв'язується з нами кожне трансферне вікно, дуже хоче його бачити і пропонує дуже непогані умови" - сказав Алан Прудніков.
У цьому сезоні 24-річний Олександр Зінченко зіграв 3 матчі за "Манчестер Сіті", результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює його у 28 млн євро.
- 20 вересня головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола розповів про те, що Олександр Зінченко травмований.
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