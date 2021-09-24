Агент розповів, як іменитий тренер вмовляв італійський топ-клуб придбати Зінченка

Про це повідомляє "Трибуна".



За словами Пруднікова, тренер Мауріціо Саррі вмовляв президента "Наполі" купити Зінченка.



"Ми прилітали і вели переговори з "Наполі". Не можу розголошувати деталі тієї історії, але вони запропонували за Сашу найбільші гроші в Європі. Вони шалено його хотіли. Саррі просто вмовляв керівництво купити Зінченка. І зараз керівництво "Наполі" зв'язується з нами кожне трансферне вікно, дуже хоче його бачити і пропонує дуже непогані умови" - сказав Алан Прудніков.

У цьому сезоні 24-річний Олександр Зінченко зіграв 3 матчі за "Манчестер Сіті", результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює його у 28 млн євро.

20 вересня головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола розповів про те, що Олександр Зінченко травмований.