Про це інформує СБУ.

Двоє російських агентів з Донеччини передавали загарбникам дані про дислокацію українських військ, а також про розташування бойових позицій реактивних артилерійських систем HIMARS. За даними слідства, їх завербували після початку повномасштабного вторгнення. У поле зору СБУ вони потрапили через свої прокремлівські погляди, які неодноразово "афішували" серед оточення. Їх затримали в Покровську під час спроби передачі інформації ворогу.

Третього агента РФ викрили в Дніпрі. Він працював із ворогом з тюрми. За допомогою прихованого телефона він налагодив зв'язок зі своїми спільниками на волі, які передавали йому геолокацію українських блокпостів. Отриману інформацію в'язень передавав інформацію представникам РФ, які завербували його через зв'язки у кримінальних колах.

Наразі всім трьом чоловікам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України). Як запобіжний захід їм планують обрати утримання під вартою.

Повідомили про підозру полковнику Росгвардії, який віддавав накази катувати українців у Херсоні.

Також восьми мешканцям Донеччини оголосили підозру за добровільну співпрацю з ворогом.