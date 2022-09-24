Агенти ФСБ з Донеччини та Дніпра здавали ворогу інформацію про HIMARS
СБУ викрила трьох агентів ФСБ з Донеччини та Дніпра, які передавали ворогу інформацію про дислокацію ЗСУ, HIMARS та розташування блокпостів
Про це інформує СБУ.
Двоє російських агентів з Донеччини передавали загарбникам дані про дислокацію українських військ, а також про розташування бойових позицій реактивних артилерійських систем HIMARS. За даними слідства, їх завербували після початку повномасштабного вторгнення. У поле зору СБУ вони потрапили через свої прокремлівські погляди, які неодноразово "афішували" серед оточення. Їх затримали в Покровську під час спроби передачі інформації ворогу.
Третього агента РФ викрили в Дніпрі. Він працював із ворогом з тюрми. За допомогою прихованого телефона він налагодив зв'язок зі своїми спільниками на волі, які передавали йому геолокацію українських блокпостів. Отриману інформацію в'язень передавав інформацію представникам РФ, які завербували його через зв'язки у кримінальних колах.
Наразі всім трьом чоловікам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України). Як запобіжний захід їм планують обрати утримання під вартою.
- Повідомили про підозру полковнику Росгвардії, який віддавав накази катувати українців у Херсоні.
- Також восьми мешканцям Донеччини оголосили підозру за добровільну співпрацю з ворогом.
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