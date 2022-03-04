Аґенція S&P оцінила кредитний рейтинг РФ як "переддефолтний"

Про цей деться в повідомленні на сайті агентства.



Рейтинги перебувають у списку CreditWatch (рейтинг на перегляді) з негативним прогнозом.



Рівень CCC- означає, що російські папери "близькі до дефолту (або вже перебувають у дефолті) з невеликим шансом повернення коштів". Перед дефолтним рівнем D є два рівні - СС і С - але вони характеризуються так само, як і рівень CCC-.



Аґенція повідомляє, що міжнародні санкції скоротили доступні валютні резерви Росії майже наполовину, включно з депозитами в іноземній валюті та цінними паперами, зареєстрованими в США, ЄС та Японії. Це послабило зовнішню ліквідність країни у період зростання попиту на іноземну валюту.



"Ми розуміємо з публічної інформації та повідомлень преси, що заходи з контролю за рухом капіталу спричиняють заборону на транскордонні фінансові потоки, включно з платежами з обслуговування боргу як приватного сектора, так і держави. Ми вважаємо, що це, швидше за все, обмежить здатність власників облігацій у національній та іноземній валюті – нерезидентів своєчасно отримувати відсотки та/або виплати основної суми боргу", - зазначили у S&P.

Нагадаємо, 9 лютого аналітики рейтингових агентств S&P і Fitch спрогнозували тривале послаблення економіки РФ навіть без нового нападу на Україну.