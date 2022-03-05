Агентство Bloomberg призупиняє роботу у Росії
Bloomberg News тимчасово призупинить роботу своїх журналістів у Росії після того, як президент Володимир Путін підписав закон, який криміналізує незалежні репортажі в країні.
Повідомлення про це видання опублікувало на своїх шпальтах, інформує Еспресо.TV
"Ми з великим жалем вирішили тимчасово призупинити наш збір новин у Росії", - заявив у п'ятницю головний редактор Bloomberg Джон Міклтуейт. "Зміна до кримінального кодексу, яка, здається, покликана перетворити будь-якого незалежного репортера на злочинця, унеможливлює продовження будь-якої видимості нормальної журналістики всередині країни".
Закон передбачає до 15 років позбавлення волі для осіб, яких звинувачують у поширенні "фейкових новин" про військових або закликах до санкцій проти країни. Це останній крок у масштабному придушенні незалежних ЗМІ в Росії.
У публікації йдеться, що напередодні були змушені припинити мовлення дві ліберальні місцеві телерадіокомпанії "Ехо Москви" та "ТВ Дождь". Згодом BBC, Deutsche Welle та Meduza.
Вчора, 4 березня, Facebook і Twitter були заблоковані регулятором у сфері комунікацій країни.
BBC також оголосила в п’ятницю, що тимчасово призупиняє роботу всіх своїх журналістів і допоміжного персоналу в Росії, а CNN припинить мовлення в країні, оскільки оцінює ситуацію.
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