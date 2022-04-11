Агітаційний поворот тем дав зростання рейтингу Марін Ле Пен - політтехнолог

Перебіг президентської кампанії у Франції аналізує Олег Постернак, політтехнолог в етері Еспресо TV



Політтехнолог зазначив: "Президентська кампанія у Франції виявилася надто короткою. По перше, на неї вплинули всі фактори, а україно-російська війна стала одним з лейтмотивів ходу президентської кампанії. Але десь 10-13 березня за даними соціологічних опитувань відбулась досить рідка для електоральних кампаній річ, кардинальний перелом у бік зростання рейтингу Марін Ле Пен. До того ж за даними французьких соціологічних компаній напередодні голосування вони майже вирівнялися. Чому зростав рейтинг пані Ле Пен? Це пов'язано з тим, що вона зробила дуже цікавий агітаційний поворот тем, намагаючись позбутися фльору проросійського кандидата. Я скажу більше, їй це вдалось. Фактично, вона почала говорити про ціни на пальне, у Франції зараз зросли ціни на пальне, особливо до дня голосування і це неприємний сюрприз для французів. Ми маємо іноді витягнути себе з капсули українських подій, хоче це дуже важко, бо у нас війна і серце болить виключно через українські трагічні події, а рядовий француз далеко від Києва, Дніпра, Донбасу, Бучі й більш приземлені питання для нього є електорально привабливим".



Нагадаємо, 10 квітня за результатами екзит-полів Макрон і Ле Пен виходять до другого туру президентських виборів у Франції