Ахметов: Дії Росії в Україні – це геноцид та воєнні злочини

Про це Ахметов розповів у розмові з "НВ".

За словами бізнесмена, Росія напала на Україну без жодної причини.

"24 лютого РФ розв’язала в Україні страшну війну. Вона напала на нашу країну без жодної причини та приводу, російські військові вбили десятки тисяч мирних громадян, дітей, жінок та людей похилого віку, зруйнували інфраструктуру нашої країни. Дії Росії в Україні — це геноцид та воєнні злочини. Це не радикальна, а чесна і справедлива позиція, на якій я наполягаю і не боюся її займати. Боятися треба не спецслужб, а власного сумління. Мовчати в цій ситуації я не буду — для мене це неприпустимо", - сказав Рінат Ахметов.

Мільярдер також розповів, де він був, коли розпочалась війна.

"Після зустрічі з президентом 23 лютого я вечеряв зі своїми друзями в себе вдома, у Києві. Вони здебільшого, як і я, були певні, що війна почнеться. І вони мені поставили це питання — чому я не поїхав одразу. Вам відповім так само, як і їм — війну я зустріну у своєму будинку, в Україні, як і ви. Прилетіти і відразу полетіти — неприпустимо для мене, дуже соромно по-людськи. Війну я зустрів у своєму ліжку в Києві. Помічник мене розбудив і сказав — прокидайтеся, почалася війна. З того часу я перебуваю в Україні й нікуди не евакуювався", - розповів Ахметов.

23 березня мільярдер Рінат Ахметов заявив, що металургійні підприємства Маріуполя, які є у його власності, не працюватимуть під владою Росії.

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