Ахметов: заводи Маріуполя не працюватимуть під російською окупацією, наразі вони законсервовані

Про це він сказав американській газеті The Wall Street Journal, передає Espreso.TV.

"Російські війська перетворюють Маріуполь на руїни, вбивають маріупольців і бомбардують заводи. За жодних умов ці заводи не працюватимуть під російською окупацією", - сказав Ахметов.

Також він додав, що обидва металургійні підприємства ("Азовсталь" і металургійний комбінат імені Ілліча) знаходяться під контролем України, але вони тимчасово закриті.

Додамо, що до війни на цих заводах працювало близько 40 тис. людей.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Греції збирається особисто супроводжувати гуманітарну місію до Маріуполя

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