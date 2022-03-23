Ахметов: заводи Маріуполя не працюватимуть під російською окупацією, наразі вони законсервовані
Мільярдер Рінат Ахметов заявив, що металургійні підприємства Маріуполя, які є у його власності, не працюватимуть під владою Росії.
Про це він сказав американській газеті The Wall Street Journal, передає Espreso.TV.
"Російські війська перетворюють Маріуполь на руїни, вбивають маріупольців і бомбардують заводи. За жодних умов ці заводи не працюватимуть під російською окупацією", - сказав Ахметов.
Також він додав, що обидва металургійні підприємства ("Азовсталь" і металургійний комбінат імені Ілліча) знаходяться під контролем України, але вони тимчасово закриті.
Додамо, що до війни на цих заводах працювало близько 40 тис. людей.
- Нагадаємо, міністр закордонних справ Греції збирається особисто супроводжувати гуманітарну місію до Маріуполя
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