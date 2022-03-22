Міністр закордонних справ Греції збирається особисто супроводжувати гуманітарну місію до Маріуполя

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на грецькі ЗМІ.

"Я планую супроводжувати місію особисто в координації з головою Міжнародного комітету Червоного хреста Петером Маурером", - заявив Дендіас.



Він направив офіційну ноту з проханням про сприяння українській стороні та ноту з проханням не перешкоджати до РФ.

У Маріуполі проживають десятки тисяч етнічних греків, тому Афіни прагнуть йому допомагати.