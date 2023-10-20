Ахметов сказав, що готовий зі мною страждати, - Срна про призначення тренером "Шахтаря"

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

"Якщо говорити чесно й відверто, то я міг стати тренером "Шахтаря" ще раніше. Але я – людина, яка довіряє іншим, і я завжди хочу допомогти кожному тренеру в його роботі. І хочу сказати зі свого досвіду, що кожна команда «Шахтаря» робила тренера дуже сильним. Вони всі приходили сюди одними, а йшли до топклубів іншими. Я прийняв "Шахтар", бо це моя сім’я. Коли сім’ї важко, треба допомогти. Тому я не побоявся навіть перед такими іграми взяти команду і спробувати зробити все, що від мене залежить", - сказав Даріо Срна.

В.о. головного тренера наголосив, що він не міг відмовити президенту "Шахтаря" Рінату Ахметову.

"У такій важкій ситуації для країни, для "Шахтаря" я не міг відмовити. Мені президент пропонував два тури тому відразу взяти команду, стати головним тренером, підписати контракт, вибрати тренерський штаб. І він сказав, що готовий зі мною страждати. А я йому відповів: "Президенте, я люблю цей клуб і я вас запевняю, що на сьогодні я вам хочу привести тренера, який сильніший за мене. Який сьогодні кращий за мене, досвідченіший за мене і який сьогодні може дати команді більше, ніж я", - розповідає хорват.

Даріо Срна також запевнив, що зараз клуб веде перемовини щодо нового тренера.

"Щодо нового тренера, то я запевняю президента щодня разом із директором Палкіним, що це правильний вибір. І він повністю довіряє. І ми ведемо переговори. І я сподіваюся, що цей тренер захоче до нас", - каже Срна.

Зміна тренера "Шахтаря"

У донецькому клубі оголосили про припинення дії контракту з Патріком ван Льовеном. Разом із нідерландцем "Шахтар" залишає весь тренерський штаб.

Виконувачем обов'язків головного тренера "Шахтаря" став спортивний директор клубу Даріо Срна.

Патрік ван Леувен очолив "Шахтар" у липні 2023 року та був звільнений після 12 матчів.

Таблиця УПЛ: становище "Шахтаря" і "Динамо"

У турнірній таблиці "Динамо" після 7-х матчів набрали 15 очок і відстає від лідера, "Кривбаса", на 5 балів. У криворізької команди 20 очок за 10 проведених поєдинків.

"Шахтар" зіграв 9 матчів і має 18 очок.