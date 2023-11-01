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OPINION

Ахметов: скромний ювілей першого проросійського мітингу на Донбасі

Ігор Луценко
1 листопада, 2023 середа
08:04
Погляд Ігор Луценко

Рівно 20 років тому Ринат Леонідович Ахметов, а також Борис Колесніков і тоді ще живий Василь Джарти зігнали у центр Донецька бюджетників та тітушок, і наказали їм махати російськими триколорами

Це, кажуть, був чи не перший раз, коли на Донбасі виник ''проросійський'' мітинг.

Відтоді російську карту Ахметов і його колеги з кримінального руху розігрували у своєму регіоні активно.

Страшні смерті, фізичне знищення цілих міст, де безроздільно володарювали та насаджували бренд Росії ахметівці, прийшли пізніше.

Минуло з моменту російського наступу дев'ять років, з початку повномасштабної агресії скоро буде два роки. Я почав воювати у травні 2014-го, воюю і зараз.

Ахметов залишається безперечним бізнесменом номер один в Україні, безперешкодно користується активами, відібраними колись насиллям і шахрайством.

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Йому ще немає 60, він у прекрасній фізичній формі; у військо, щоб спокутувати свою вину бодай частково, він не йде, віддає на ЗСУ якусь малу частку, володіє палацами у Європі, на вартість яких можна було побудувати кілька заводів з виробництва дронів. Заводів, яких у нас держава не побудувала ще жодного, натомість у Росії вони ростуть, як гриби.

Колесніков, в принципі, теж не бідує і не переймається.

Я уже 20 років пишу про Ахметова, міняється лише історія у мене, а не у нього.

Але я не забуду. Не проходить і кілька днів, коли я про нього та його подібних не згадаю.

Джерело

Про автора. Ігор Луценко, журналіст, воїн ЗСУ

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