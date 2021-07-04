Аксьонов готовий прийняти Лукашенка
Підконтрольний Кремлю керівник окупованого Криму Сергій Аксьонов погодився на візит самопроголошеного правителя Білорусі Олександра Лукашенка
Про це він написав на своїй сторінці в соцмережах, передає Еспресо.TV.
"Ми будемо раді прийняти Олександра Григоровича в Криму", - зазначив Аксьонов.
Білорусь він назвав "найближчою, братньою для нас країною".
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"Отже, до Криму, а не до Ростова?!", - кепкують з цього приводу незалежні білоруські медіа та блогери.
- Нагадаємо, запрошення білоруського диктатора до Криму озвучив речник Кремля Дмитро Пєсков.
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