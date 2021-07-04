Аксьонов готовий прийняти Лукашенка

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережах, передає Еспресо.TV.



"Ми будемо раді прийняти Олександра Григоровича в Криму", - зазначив Аксьонов.



Білорусь він назвав "найближчою, братньою для нас країною".



Читайте також: Нуланд назвала Лукашенка бандитом й теж готує йому секторальні санкції



"Отже, до Криму, а не до Ростова?!", - кепкують з цього приводу незалежні білоруські медіа та блогери.

Нагадаємо, запрошення білоруського диктатора до Криму озвучив речник Кремля Дмитро Пєсков.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb