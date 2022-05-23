Про це президент України повідомив на Всесвітньому економічному форумі.

Під час виступу на Давоському форумі, Зеленський заявив про необхідність знаходити та конфісковувати російські активи. Після чого передавати заморожене майно спеціальний фонд, з якого усі громадяни, які постраждали від війни, зможуть отримати компенсацію.

"Звичайно, це не просто. Але після цього точно не залишиться мотивації у різних агресорів робити те, що зробила Росія, і продовжує це робити. Якщо агресор втрачає все, то це точно позбавляє мотивації", - заявив президент.

Нагадаємло, 23 травня Володимир Зеленський підписав закон про конфіскацію активів осіб, які підтримують агресію РФ

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