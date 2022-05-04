Активіст Стерненко про заборону проросійських партій: їх не буде кому створювати, якщо колаборантів не буде на волі
Громадський активіст, боєць підрозділу "Гонор" Сергій Стерненко вважає, що в Україні ще є зрадники, які створюють проросійські партії
Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Еспресо".
"В контексті прийняття закону про заборону діяльності проросійських партій, це чудово. Але, проблема в тому, що в нас ще є суб’єкти, які створюють проросійські партії. Ці суб’єкти давно відомі. Це представники колишньої ОПЗЖ. Зокрема, той самий Льовочкін, Бойко, Кива, та ряд інших зрадників України, які роками працювали на країну-агресора", - наголосив Стерненко.
Також громадський активіст додав, що агресія триває роками, але всі ці люди на волі.
"Зараз, основне завдання здолати агресора. А після перемоги, я закликаю громадянське суспільство, яке у нас дуже велике в Україні, максимально контролювати, що робить влада. Суспільство має вимагати від нашої влади притягнення до кримінальної відповідальності усіх суб’єктів, які співпрацюють із країною - агресором, в її інтересах. Якщо не буде у нас на волі проросійських колаборантів, то й партій проросійських створювати не буде кому", - заявив Стерненко.
Депутати Верховної Ради вирішили заборонити діяльність партій в Україні, які мають проросійський характер
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