Активіст Стерненко про заборону проросійських партій: їх не буде кому створювати, якщо колаборантів не буде на волі

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Еспресо".



"В контексті прийняття закону про заборону діяльності проросійських партій, це чудово. Але, проблема в тому, що в нас ще є суб’єкти, які створюють проросійські партії. Ці суб’єкти давно відомі. Це представники колишньої ОПЗЖ. Зокрема, той самий Льовочкін, Бойко, Кива, та ряд інших зрадників України, які роками працювали на країну-агресора", - наголосив Стерненко.



Також громадський активіст додав, що агресія триває роками, але всі ці люди на волі.



"Зараз, основне завдання здолати агресора. А після перемоги, я закликаю громадянське суспільство, яке у нас дуже велике в Україні, максимально контролювати, що робить влада. Суспільство має вимагати від нашої влади притягнення до кримінальної відповідальності усіх суб’єктів, які співпрацюють із країною - агресором, в її інтересах. Якщо не буде у нас на волі проросійських колаборантів, то й партій проросійських створювати не буде кому", - заявив Стерненко.



Депутати Верховної Ради вирішили заборонити діяльність партій в Україні, які мають проросійський характер

