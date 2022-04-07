Активісти закидали італійську віллу пропагандиста Соловйова червоною фарбою та пофарбували басейн в кривавий колір

Про це повідомляє італійське видання Corriere della Sera.



Як стало відомо, вночі 6 квітня в італійському Пьянелло-дель-Ларіо невідомі закидали фасад дачі пропутінського телеведучого Владіміра Соловйова червоною фарбою. На під'їздах до будинку також зʼявилися написи "вбивця" та "Ні війні". Крім цього, активісти повністю зафарбували воду в басейні на території маєтку в криваво-червоний колір.



А зранку 6 квітня уже в італійській комуні Менаджо невідомі підпалили шини на території власності Соловйова. Вони намагалися таким чином влаштувати пожежу на щойно реконструйованій віллі російського пропагандиста, проте полумʼя пожежникам вдалося швидко загасити.



Як відомо, Соловйов був першим із представників російської еліти, на чиє майно та активи було накладено санкції у звʼязку із вторгненням РФ на територію України.

Нагадаємо, що 8 березня YouTube видалив два канали російського пропагандиста Соловйова