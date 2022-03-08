YouTube видалив два канали російського пропагандиста Соловйова
Два YouTube-канали російського пропагандиста Володимира Соловйова заблокували
Про це написав очільник Мінцифри Михайло Федоров.
"YouTube видалив канал російського пропагандиста Володимира Соловйова "Соловйов Live", а також канал його телевізійної програми "Недільний вечір із Володимиром Соловйовим". Дякую YouTube!" - написав він.
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