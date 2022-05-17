Експерт висловив таку думку в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на Еспресо.

"Я вважаю, що до серпня - середини вересня буде активна фаза війни Росії проти України. Якщо навіть російська армія не захоче, Збройні сили України будуть продовжувати активну фазу. Українська армія та влада позначили цілі, що вони хочуть вийти на кордони 23 лютого 2022 р. Це автоматично висуває активну фазу на кінець серпня - середину вересня", - зазначив Рустамзаде.

Військовий експерт додав, що через рік у Росії стануться зміни й вона тимчасово чи назавжди перестане загрожувати Україні.

"Далі може бути позиційна війна, або, скажімо, перенесення бойових дій на територію Криму. Росія розглядає Крим як власну територію. І для початку деокупації Криму ЗСУ повинні скластися визначені умови. РФ володіє ядерною зброєю, тож Україна буде обережна у питанні деокупації кримського півострова. З часом почнуться процеси, які будуть розхитувати Росію зсередини, буде позиційна війна ще впродовж 3-4 місяців. Гадаю, до літа 2023 р у Російській Федерації стануться зміни - почнеться нова історія, коли Росія перестане загрожувати Україні", - зауважив Агіль Рустамзаде.

За словами генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша війна в Україні триватиме до тих пір, поки РФ не вирішить її припинити.

Міністерство оборони США вважає, що "неможливо" знати, як довго триватиме війна в Україні, якщо її не закінчити дипломатським шляхом, але Україна "звичайно" може виграти її.