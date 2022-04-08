Активно працюють служби по відновленню води й електроенергії, зʼявився більш-менш нормальний звʼязок, - депутатка про ситуацію в Бучі

Політикиня поділилася інформацією в етері Еспресо.TV.



"Ми зараз у такому стані, що своєму північному сусіду ми не віримо. Бучанці не розслабляються, а готуються до нової оборони. Ми не очікуємо, що все, можна просто жити мирно. Ми у стані бойової готовності. Ми зрозуміли, що скоїли помилку тим, що розслабилися та не врахували те, що поруч з нами Гостомельський аеродром", - зазначила Українцева.



Депутатка додала, що люди хочуть повертатися в Бучу, аби відновлювати місто й усі необхідні для життя комунікації.



"Активно працюють служби по відновленню постачання електроенергії. З газом буде складніше, адже треба почекати, поки всі не повернуться, аби була можливість перевірити безпеку. Але ми дуже чекаємо появи води та світла, щоб можна було повноцінно жити у місті. Звʼязок іще поганий. Декілька веж відновив Київстар, тож зʼявився більш-менш нормальний звʼязок. Люди просто обіймаються одне з одним на вулиці й просто дякують одне одному за те, що вижили. Зараз "дякуємо, що лишилися живі" - це те, що ми кажемо одне одному. Наші містяни героїчні. Бучанці в тих умовах, в яких опинилися, ще залишилися людьми", - зауважила Катерина Українцева.

Нагадаємо, станом на 7 квітня 2022 р, на території міста Буча за останню добу виявили ще три братські могили із замордованими місцевими жителями, майже у 90% загиблих - кульове поранення в голову.

Президент США Джо Байден заявив, що ознаки того, що людей згвалтували, катували, стратили, а в деяких випадках осквернили їх тіла, - це образа загальної людяності світу.