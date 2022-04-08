Активно працюють служби по відновленню води й електроенергії, зʼявився більш-менш нормальний звʼязок, - депутатка про ситуацію в Бучі
Депутатка Бучанської міської ради Катерина Українцева розповіла, що в Бучі активно працюють служби по відновленню води й електроенергії, а також зʼявився більш-менш нормальний звʼязок
Політикиня поділилася інформацією в етері Еспресо.TV.
"Ми зараз у такому стані, що своєму північному сусіду ми не віримо. Бучанці не розслабляються, а готуються до нової оборони. Ми не очікуємо, що все, можна просто жити мирно. Ми у стані бойової готовності. Ми зрозуміли, що скоїли помилку тим, що розслабилися та не врахували те, що поруч з нами Гостомельський аеродром", - зазначила Українцева.
Депутатка додала, що люди хочуть повертатися в Бучу, аби відновлювати місто й усі необхідні для життя комунікації.
"Активно працюють служби по відновленню постачання електроенергії. З газом буде складніше, адже треба почекати, поки всі не повернуться, аби була можливість перевірити безпеку. Але ми дуже чекаємо появи води та світла, щоб можна було повноцінно жити у місті. Звʼязок іще поганий. Декілька веж відновив Київстар, тож зʼявився більш-менш нормальний звʼязок. Люди просто обіймаються одне з одним на вулиці й просто дякують одне одному за те, що вижили. Зараз "дякуємо, що лишилися живі" - це те, що ми кажемо одне одному. Наші містяни героїчні. Бучанці в тих умовах, в яких опинилися, ще залишилися людьми", - зауважила Катерина Українцева.
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- Президент США Джо Байден заявив, що ознаки того, що людей згвалтували, катували, стратили, а в деяких випадках осквернили їх тіла, - це образа загальної людяності світу.
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