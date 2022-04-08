Ознаки того, що людей згвалтували, катували, стратили, а в деяких випадках осквернили їх тіла, - це образа нашої загальної людяності, - Байден
Президент США Джо Байден заявив, що ознаки того, що людей згвалтували, катували, стратили, а в деяких випадках осквернили їх тіла, - це образа загальної людяності світу
Про це повідомляє офіційний сайт "Білого дому".
Байден схвалив переважну більшість голосів у Генеральній Асамблеї ООН у голосуванні за виключення Росії із Ради з прав людини.
"Це значущий крок з боку міжнародного співтовариства, який ще раз демонструє, як війна Путіна зробила Росію міжнародним ізгоєм... Російські війська здійснюють військові злочини. Росії немає місця в Раді з прав людини", - заявив президент США Джо Байден.
Після історичного голосування Росія не зможе брати участь у роботі Ради з прав людини і поширювати там дезінформацію.
"Фото, які ми бачимо з Бучі та інших районів України в міру виведення російських військ, жахають. Ознаки того, що людей згвалтували, катували, стратили, а в деяких випадках осквернили їх тіла, - це образа нашої загальної людяності. Брехня Росії не йде ні в яке порівняння з незаперечними доказами того, що відбувається в Україні", - сказав Байден.
- Володимир Зеленський, відвідавши Бучу на Київщині 4 квітня, заявив, що Росія скоїла воєнні злочини та геноцид в Україні
- 1 квітня підрозділи Збройних сил України звільнили міста Бучу та Бородянку Київської області. У звільнений від російських загарбників Бучі виявили братську могилу, де поховали майже 300 людей. На вулицях лежать десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками.
- Американська компанія Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки з Бучі на Київщині, де видно, що перші ознаки розкопок братської могили на території храму Андрія Первозванного були з 10 березня.
- 4 квітня президент Джо Байден закликав до судового процесу над Путіним після повідомлень про звірства окупантів у Бучі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.83
-
EUR
Купівля 31.9Продаж 32.61
- Актуальне
- Важливе