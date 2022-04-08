Ознаки того, що людей згвалтували, катували, стратили, а в деяких випадках осквернили їх тіла, - це образа нашої загальної людяності, - Байден

Про це повідомляє офіційний сайт "Білого дому".



Байден схвалив переважну більшість голосів у Генеральній Асамблеї ООН у голосуванні за виключення Росії із Ради з прав людини.



"Це значущий крок з боку міжнародного співтовариства, який ще раз демонструє, як війна Путіна зробила Росію міжнародним ізгоєм... Російські війська здійснюють військові злочини. Росії немає місця в Раді з прав людини", - заявив президент США Джо Байден.



Після історичного голосування Росія не зможе брати участь у роботі Ради з прав людини і поширювати там дезінформацію.



"Фото, які ми бачимо з Бучі та інших районів України в міру виведення російських військ, жахають. Ознаки того, що людей згвалтували, катували, стратили, а в деяких випадках осквернили їх тіла, - це образа нашої загальної людяності. Брехня Росії не йде ні в яке порівняння з незаперечними доказами того, що відбувається в Україні", - сказав Байден.

Володимир Зеленський, відвідавши Бучу на Київщині 4 квітня, заявив, що Росія скоїла воєнні злочини та геноцид в Україні

1 квітня підрозділи Збройних сил України звільнили міста Бучу та Бородянку Київської області. У звільнений від російських загарбників Бучі виявили братську могилу, де поховали майже 300 людей. На вулицях лежать десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками.

Американська компанія Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки з Бучі на Київщині, де видно, що перші ознаки розкопок братської могили на території храму Андрія Первозванного були з 10 березня.

4 квітня президент Джо Байден закликав до судового процесу над Путіним після повідомлень про звірства окупантів у Бучі.

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