Це воєнні злочини, і це буде визнано світом як геноцид, - Зеленський відвідав Бучу

Володимир Зеленський оглянув дорогу зі знищеною технікою РФ та поспілкувався з місцевими жителями. Він заявив, що Росія скоїла воєнні злочини та геноцид в Україні: "Це воєнні злочини, і це буде визнано світом як геноцид... Тисячі людей убитих і закатованих. З відрубаними кінцівками. Зґвалтовані жінки, вбиті діти. Це і є геноцид".



Читайте також: Віталій Портников: Планета Буча

"Важливо, що тут є журналісти. Ми дуже хочемо, щоб ви показали світу, що тут відбувалося, що робили російські військові, РФ у мирній Україні. Також важливо, щоб ви побачили, що мирне населення бореться за кожну людину. Вони живучи без електрики, без води, давали відсіч ворогу", - зазначив Зеленський у інтерв'ю представникам ЗМІ.



"Коли людям привезли гуманітарну допомогу, вони спитали: а чи є змога привезти харчування для бездомних тварин. Це характеризує наш народ, який ставиться до тварин, як до людей. А те, що ви бачите навколо, що сталося з цим містечком, - характеристика російських військових, які ставляться до людей, як до тварин", - додав він.



Щодо перемовин з Росією Зеленський зауважив: "Що довше РФ затягуватиме процес зустрічі, то гірше і для них, і для цієї війни в принципі. Бо щодня, після того, як наші війська заходять і деокуповують наші території, ви бачите, що відбувається. Дуже складно говорити, коли ти бачиш, що вони тут накоїли. Вважаю, що якщо в них є чим думати, то думати потрібно якомога швидше".



На запитання, чи він усе ще вважає можливим обговорювати мир з Росією Зеленський відповів: "Так, тому що Україна має здобути мир. Ми в Європі 21 століття. Ми продовжимо дипломатичні та військові зусилля".



4 квітня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький ініціював створення спеціальної комісії для розслідування злочинів російської армії у Київській області, зокрема в Бучі.

1 квітня підрозділи Збройних сил України звільнили міста Бучу та Бородянку Київської області. У звільнений від російських загарбників Бучі виявили братську могилу, де поховали майже 300 людей. На вулицях лежать десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками.

Американська компанія Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки з Бучі на Київщині, де видно, що перші ознаки розкопок братської могили на території храму Андрія Первозванного були з 10 березня

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb