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Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Це воєнні злочини, і це буде визнано світом як геноцид, - Зеленський відвідав Бучу
Оновлено

Це воєнні злочини, і це буде визнано світом як геноцид, - Зеленський відвідав Бучу

4 квітня, 2022 понедiлок
16:14
війна з Росією Зеленський відвідав Бучу

Президент України приїхав до Бучі на Київщині, де зафіксовано свідчення масових убивств мирних жителів росіянами, та поспілкувався з місцевими жителями

Про це повідомляє BBC-Україна.

Володимир Зеленський оглянув дорогу зі знищеною технікою РФ та поспілкувався з місцевими жителями. Він заявив, що Росія скоїла воєнні злочини та геноцид в Україні: "Це воєнні злочини, і це буде визнано світом як геноцид... Тисячі людей убитих і закатованих. З відрубаними кінцівками. Зґвалтовані жінки, вбиті діти. Це і є геноцид". 

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"Важливо, що тут є журналісти. Ми дуже хочемо, щоб ви показали світу, що тут відбувалося, що робили російські військові, РФ у мирній Україні. Також важливо, щоб ви побачили, що мирне населення бореться за кожну людину. Вони живучи без електрики, без води, давали відсіч ворогу", - зазначив Зеленський у інтерв'ю представникам ЗМІ.

"Коли людям привезли гуманітарну допомогу, вони спитали: а чи є змога привезти харчування для бездомних тварин. Це характеризує наш народ, який ставиться до тварин, як до людей. А те, що ви бачите навколо, що сталося з цим містечком, - характеристика російських військових, які ставляться до людей, як до тварин", - додав він. 

Щодо перемовин з Росією Зеленський зауважив: "Що довше РФ затягуватиме процес зустрічі, то гірше і для них, і для цієї війни в принципі. Бо щодня, після того, як наші війська заходять і деокуповують наші території, ви бачите, що відбувається. Дуже складно говорити, коли ти бачиш, що вони тут накоїли. Вважаю, що якщо в них є чим думати, то думати потрібно якомога швидше". 

На запитання, чи він усе ще вважає можливим обговорювати мир з Росією Зеленський відповів: "Так, тому що Україна має здобути мир. Ми в Європі 21 століття. Ми продовжимо дипломатичні та військові зусилля".
 

  • 4 квітня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький ініціював створення спеціальної комісії для розслідування злочинів російської армії у Київській області, зокрема в Бучі.
  • 1 квітня підрозділи Збройних сил України звільнили міста Бучу та Бородянку Київської області. У звільнений від російських загарбників Бучі виявили братську могилу, де поховали майже 300 людей. На вулицях лежать десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками.
  • Американська компанія Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки з Бучі на Київщині, де видно, що перші ознаки розкопок братської могили на території храму Андрія Первозванного були з 10 березня

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