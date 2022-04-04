"Вважаю, що це воєнний злочин", – Байден закликав до судового процесу над Путіним через дії окупантів у Бучі

Про це американський президент заявив журналістам у понеділок, 4 квітня, повідомляє AP.

Президент Джо Байден закликав до суду щодо воєнних злочинів проти президента Росії Путіна, а також заявив, що буде домагатися додаткових санкцій після повідомлення про звірства російських військових в Україні.

"Ви бачили, що сталося в Бучі", – сказав Байден, додавши, що вважає це воєнним злочином, а Путін "має бути притягнутий до відповідальності" за це.

"Ми повинні продовжувати надавати Україні зброю, необхідну для продовження боротьби. І ми повинні зібрати всі докази, щоб це стало реальним – провести судовий процес щодо воєнних злочинів", – сказав Байден.

Володимир Зеленський, відвідавши Бучу на Київщині 4 квітня, заявив, що Росія скоїла воєнні злочини та геноцид в Україні

1 квітня підрозділи Збройних сил України звільнили міста Бучу та Бородянку Київської області. У звільнений від російських загарбників Бучі виявили братську могилу, де поховали майже 300 людей. На вулицях лежать десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками.

Американська компанія Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки з Бучі на Київщині, де видно, що перші ознаки розкопок братської могили на території храму Андрія Первозванного були з 10 березня

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