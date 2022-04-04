"Вважаю, що це воєнний злочин", – Байден закликав до судового процесу над Путіним через дії окупантів у Бучі
Президент Джо Байден закликав до судового процесу над Путіним після повідомлень про звірства окупантів у Бучі
Про це американський президент заявив журналістам у понеділок, 4 квітня, повідомляє AP.
Президент Джо Байден закликав до суду щодо воєнних злочинів проти президента Росії Путіна, а також заявив, що буде домагатися додаткових санкцій після повідомлення про звірства російських військових в Україні.
"Ви бачили, що сталося в Бучі", – сказав Байден, додавши, що вважає це воєнним злочином, а Путін "має бути притягнутий до відповідальності" за це.
"Ми повинні продовжувати надавати Україні зброю, необхідну для продовження боротьби. І ми повинні зібрати всі докази, щоб це стало реальним – провести судовий процес щодо воєнних злочинів", – сказав Байден.
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