Актор Талашко, звинувачений у сексуальних домаганнях, звільнився з університету Карпенка-Карого

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на виконувачку обов'язків ректора Інну Кочарян.



За її словами, Володимир Талашко звільнився за власним бажанням через проблеми зі здоров'ям і виходом на пенсію, оскільки йому 75 років.



Довідка: Володимир Талашко - радянський і український актор театру й кіно, телеведучий, заслужений артист Української РСР (1979), Народний артист України (2002). Став відомим після участі у фільмі Леоніда Бикова "У бій ідуть тільки "старики", де він зіграв роль старшого лейтенанта Сергія Скворцова.

У серпні колишні студентки й абітурієнтки звинуватили Володимира Талашка в сексуальних домаганнях. У Мінкульті заявили, що проведуть розслідування.

Володимир Талашко спростував ці заяви.

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